'Đồi gió hú' 18+ đầy cảnh nóng và tranh cãi

Là một trong những tác phẩm văn học được chuyển thể lên màn ảnh nhiều nhất với vô số cách diễn giải qua từng thời kỳ, Đồi gió hú dù đã ra đời hơn một thế kỷ vẫn vẹn nguyên sức hút của một tác phẩm kinh điển, với những bi kịch nghiệt ngã chưa bao giờ thôi ám ảnh bao thế hệ độc giả và cả những nhà làm phim.

Emerald Fennell lựa chọn bước vào vùng đất của ái tình ấy theo một hướng đi riêng. Trước một nguyên tác đồ sộ và phức tạp, nữ đạo diễn người Anh chọn lọc những yếu tố táo bạo, trần trụi nhất để đưa vào phiên bản chuyển thể của mình.

Bản chuyển thể lắm tranh cãi

Đồi gió hú đưa khán giả trở lại vùng cao nguyên hoang vu Yorkshire, nơi mối tình giữa gã du mục Heathcliff và tiểu thư Catherine Linton đơm hoa.

Trước đó, Fennell đã là cái tên không xa lạ với khán giả đại chúng khi những Promising Young Woman hay Saltburn đều tạo được ấn tượng theo cách đặc biệt. Các tác phẩm của nhà làm phim 40 tuổi vẫn luôn gây tranh cãi khi người yêu kẻ ghét, nhưng điều khiến chúng trở nên khó quên là góc nhìn trần trụi, gai góc mà cũng rất hoang dại của Fennell về đạo đức và ái tình.

Với tác phẩm mới, Fennell cũng không nghiêng về một lập trường đạo đức cụ thể. Phim của cô không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có những con người mang ẩn ức và những nỗi đau riêng. Và khi đó, người xem được đặt vào vị trí tự quyết, liệu họ có chấp nhận, có thấu hiểu.

Thay vì trung thành tuyệt đối với nguyên tác, đạo diễn người Anh mượn cảm hứng để tái hiện những rung động bản năng, dữ dội và gần như điên cuồng mà cô từng cảm nhận khi lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết, rồi biến nó trở thành một phiên bản mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Jacob Elordi và Margot Robbie.



Cô không ngần ngại đưa vào những thay đổi táo bạo hơn, từ cách xây dựng tâm lý đến ngôn ngữ hình ảnh. Đồi gió hú của Fennell vì thế mà mãnh liệt, trực diện và đâu đó nặng tính nhục dục hơn các bản chuyển thể trước.

Một trong những thay đổi thú vị trong phim là độ tuổi. Đạo diễn chủ động điều chỉnh nhân vật trưởng thành hơn, đưa Catherine và Heathcliff vào giai đoạn đầu đến giữa tuổi 20 thay vì hình ảnh thiếu niên trong nguyên tác.

Lựa chọn ấy khó tránh khỏi tranh cãi, nhưng cũng giúp câu chuyện trở nên mới mẻ hơn dưới góc nhìn đương đại. Khi Cathy không còn là một cô gái non trẻ, áp lực hôn nhân và những quyết định của nhân vật, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Edgar Linton không thể được xem như sự bốc đồng. Đó là lựa chọn có ý thức. Và vì thế, hệ quả cũng trở nên nặng nề hơn.

Bi kịch của nhân vật không còn được bao bọc bởi sự non dại, mà hiện lên như cái giá của những quyết định trưởng thành.

Một chi tiết sai lệch nguyên tác nghiêm trọng khác là nhân vật Heathcliff của Jacob Elordi. Vốn dĩ trong tác phẩm văn học của Emily Brontë, gã du mục không phải là người da trắng. Thế nhưng, đây cũng chẳng phải lần đầu một phim chuyển thể để cho diễn viên da trắng hóa thân tình nhân của tiểu thư Catherine Linton.

Catherine và Heathcliff không còn là biểu tượng của một mối tình lãng mạn bi kịch. Họ hiện lên như những linh hồn bị dẫn dắt bởi dục vọng, tự ái, giai cấp và những vết thương tâm lý âm ỉ.

...

Emerald Fennell không ngần ngại lược bỏ nhiều tuyến nhân vật, đặc biệt là thế hệ sau, để hướng tiêu điểm ống kính vào mối tình giàu lớp lang cảm xúc của Heathcliff và Catherine. Quyết định này giúp tinh gọn bức tranh tổng thể, nhịp phim cũng cô đọng, gọn ghẽ, có gì đó dễ tiếp cận hơn. Nhưng mặt khác, bi kịch liên thế hệ cũng vơi bớt, trong khi đây vốn là một trong những yếu tố tinh thần của nguyên tác.

Phim có nhiều cảnh 18+ trần trụi.





Trần trụi và đầy nhục dục

Trong tiểu thuyết gốc, câu chuyện gắn liền với vùng Yorkshire hoang vu ở phía Bắc nước Anh, nơi gần như trở thành một phần linh hồn của tác phẩm. Để giữ trọn tinh thần ấy, đoàn làm phim lựa chọn chính Yorkshire làm bối cảnh ngoại cảnh. Không gian này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi Wuthering Heights từ lâu đã gợi nhớ đến những miền đất mờ sương, khắc nghiệt và đầy ám ảnh.

Thiết kế sản xuất của bộ phim phản ánh rõ triết lý sáng tạo của Emerald Fennell, mọi chi tiết đều nói lên tính cách của nhân vật và mang đậm phong cách Gothic. Tại Thrushcross Grange, mọi chi tiết đều mang tính cường điệu và biểu tượng.

Tường xanh hiệu ứng Vivianite vừa lấp lánh vừa bất an, trong khi hành lang đỏ thẫm với nhung và lông thú gợi cảm giác sang trọng mà bức bối. Xuyên suốt dinh thự, những chi tiết như chim trong lồng hay cá bị giữ trong bình lặng lẽ tạo nên một lớp nghĩa về sự giam hãm, phản chiếu trạng thái bức bối đang âm ỉ trong Cathy.

Ở phía đối lập, Wuthering Heights hiện ra với vẻ thô ráp, u tối và ám ảnh. Lò sưởi phong cách brutalist trong phòng khách tạo cảm giác nặng nề, đầy sức ép. Những khối đá được tạo hình như xuyên phá tường nhà, khiến thiên nhiên dường như luôn rình rập, từng bước xâm lấn không gian sống. Trên cao, bức tranh Ngày phán xét khắc họa Bảy Tội Lỗi Chết Người như lời cảnh tỉnh giữa đức hạnh và sa ngã.

Catherine trong tiểu thuyết gốc là một nhân vật đầy mâu thuẫn. Cô ngang bướng, hoang dã, và có phần tàn bạo. Và đây gần như là vai diễn “đo ni đóng giày” dành cho Margot Robbie. Người đẹp lột tả công phu những sắc thái cảm xúc nhân vật, tinh nghịch, thông minh, mạnh mẽ và khi cần, đủ sức toát lên sự đáng sợ mê hoặc.

Emerald Fennell khám phá Đồi gió hú với hướng đi táo bạo.



Trong khi, sự dịu dàng, cô đơn của Heathcliff cũng được ngôi sao trẻ Jacob Elordi thể hiện thuyết phục không kém. Chàng du mục hiện lên với thù hận, giận dữ và cả những tàn nhẫn. Đáng tiếc là ẩn ức sâu bên trong nhân vật không thực sự được biên kịch khai thác trọn vẹn. Heathcliff của Elordi chưa hiện lên như một tâm hồn bị bóp méo bởi bất công, định kiến, bị đẩy ra bên lề xã hội một cách rõ nét, mà đâu đó lại mang dáng dấp của kẻ điên tình theo cách đơn thuần.

Và tất nhiên, dưới bàn tay của Fennell, tình yêu và cả những động chạm xác thịt trong Đồi gió hú không thể không ướt át, hoang dại. Nhiều thước phim trần trụi phủ đầy phiếm tình không ngừng khiêu khích thị giác cùng trí tưởng tượng của khán giả. Trong khi loạt chi tiết ẩn dụ cài cắm khôn khéo lột tả mạnh mẽ cơn sốt nhục dục và cả những khát khao chiếm hữu mang tính bản năng.

Ra rạp tại khu vực Bắc Mỹ từ hồi trung tuần tháng 2, Đồi gió hú một lần nữa thổi bùng lên làn sóng tranh cãi, không khác những gì mà nguyên tác từng trải qua. Bộ phim 18+ gây sốc không chỉ với những cảnh da thịt bỏng cháy, mà còn là những khám phá táo bạo của Emerald Fennell về tình yêu và con người.

Giới chuyên môn lẫn khán giả bị chia rẽ sâu sắc, khi nhiều ý kiến chỉ trích Đồi gió hú quá phô trương, trần trụi, trong khi số khác nhận xét phim đắm say, mê hoặc và ngây ngất khó quên.

Tác giả: Tử Khiêu



Nguồn tin: znews.vn

