Xe sang 1 tỷ Ngọc Trinh tặng trợ lý

"Nữ hoàng nội y" đã tri ân trợ lý Thúy Kiều bằng chiếc xe Kia Sedona 2021 thuộc thế hệ thứ 4 của dòng Sedona, có nhiều cải tiến về thiết kế, tiện nghi và vận hành. Phiên bản cao cấp nhất Ngọc Trinh lựa chọn là Signature, được trang bị những tính năng hiện đại.

Về kích thước, chiếc xe Ngọc Trinh tặng trợ lý sở hữu chiều dài tổng thể khoảng 5.115 mm, rộng 1.985 mm và cao 1.755-1.775 mm, với chiều dài cơ sở 3.060-3.090 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho 7-8 hành khách tùy phiên bản. Hàng ghế thứ hai có thể ngả lưng kèm tựa tay và tựa chân, trong khi hàng ghế cuối có thể gập phẳng để tăng dung tích chứa đồ, đặc biệt hữu ích cho những chuyến đi dài.

Ngọc Trinh và trợ lý Thúy Kiều. Ảnh: FBNV

Chiếc xe sang của trợ lý Ngọc Trinh cung cấp các lựa chọn động cơ mạnh mẽ: động cơ diesel 2.2 L CRDi công suất khoảng 199–202 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, hoặc động cơ xăng 3.3 L V6 mạnh 266 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động này giúp xe vận hành ổn định, linh hoạt và đủ sức kéo ngay cả khi chở đông người cùng hành lý nặng.

Sự khác biệt lớn nhất của phiên bản xe trợ lý Ngọc Trinh sở hữu nằm ở khoang nội thất. Chiếc SUV này gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và tiện nghi cao cấp. Màn hình cảm ứng 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh cao cấp và các chi tiết hoàn thiện bằng vật liệu sang trọng giúp hành khách trải nghiệm thoải mái và tiện nghi tối đa.

... Ngọc Trinh thể hiện độ chịu chơi khi mạnh tay chi 1 tỷ đồng tậu xế hộp hạng sang tặng trợ lý lâu năm. Ảnh: cars.com

Về giá bán, năm 2021 tại Việt Nam xe có giá dao động từ khoảng 1,289 tỷ đồng cho phiên bản 2.2 DAT Signature, và 1,519 tỷ đồng cho bản 3.3 GAT Signature, mức giá lăn bánh thực tế sẽ cao hơn do phí đăng ký, thuế và các chi phí khác.

Hành động tặng xế hộp hạng sang cho trợ lý của Ngọc Trinh một lần nữa khẳng định danh hiệu "Nữ hoàng nội y" không chỉ nổi tiếng về nhan sắc mà còn bởi độ chịu chơi và sự quan tâm tới những người đồng hành lâu năm. Với chiếc Kia Sedona Signature 2021, Ngọc Trinh đã mang đến một món quà giá trị, thiết thực và đầy ý nghĩa dành cho trợ lý Thúy Kiều, đồng thời tiếp tục ghi điểm với công chúng về phong cách sống xa hoa, hào phóng và chu đáo.

Xe Ngọc Trinh tặng trợ lý có không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho 7-8 hành khách. Ảnh: cars.com

Tác giả: Vũ Ánh - CTV

Nguồn tin: saostar.vn