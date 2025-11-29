CLIP: "Bắt trọn" cảnh Ngọc Trinh và Chủ tịch dép Nesty trên sân pickleball, có gì lạ mà khiến dân mạng cười ngất

Dạo gần đây trên mạng xã hội, Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip livestream bán hàng cùng Chủ tịch dép Nesty - ông Tạ Văn Thành.

Trong đó, khoảnh khắc đi đánh picklebal, hài hước và dí dỏm của hai nhân vật này đang thu hút lượng tương tác cao. Vốn là bộ môn "quốc dân" việc Ngọc Trinh và Chủ tịch dép Nesty cùng đam mê bộ môn này cũng là điều dễ hiểu.

Song, điều khiến khán giả thích thú, quan tâm chính là việc cả hai dí dỏm bắt trend - tạo nội dung vui nhộn, dễ thương. Điều này cũng phần nào thể hiện sự thoải mái, thân thiết, ăn ý rõ rệt trong mối quan hệ của cả hai. Những khoảnh khắc Chủ tịch lăn xả hết mình khi đỡ bóng ở lan can bờ sông, ra tận sân nhà, hay thậm chí leo lên tận cột sân bóng - tất nhiên tất cả chỉ là content hài hước. Song, nhiều người cũng nhanh chóng đặt cho nam doanh nhân này biệt danh mới là “Chủ tịch khổ nhất Việt Nam”.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Chủ tịch dép Nesty đi đánh pickleball đi đánh pickleball cùng Ngọc Trinh nhưng nó lạ lắm. Nguồn: Ngọc Trinh.

Nhưng pha đỡ bóng từ lan can sông, đến sân nhà, rồi lại lao ra đến cả cột sân bóng của Chủ tịch dép Nesty gây chú ý.

Ngay lập tức, bên dưới clip, cư dân mạng thi nhau để lại bình luận như: “Hài xỉu, chủ tịch khổ nhất Việt Nam là đây”, “Thân thiết quá nè mới giỡn tới cỡ này chứ”, “Chủ tịch chạy đủ các hướng, đáng yêu quá đi”, hay “Đã đẹp rồi còn hài hước”.

Hiện tại, đoạn clip nêu trên đã thu về hơn nửa triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Không ít lần cả hai đi đánh picleball chung. Hoạt động vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tranh thủ tạo content hài hước đăng tải lên MXH.

Trước đó, Chủ tịch thương hiệu dép Nesty - ông Tạ Văn Thành và Ngọc Trinh hợp tác trong nhiều phiên livestream, quảng bá sản phẩm,... Bởi thế, ông Tạ Văn Thành còn được nhiều người tiêu dùng gọi vui là “chủ tịch livestream” bởi ông không ngần ngại xuất hiện công khai, trực tiếp giới thiệu sản phẩm của mình cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng.

Đây được cho là điều hiếm thấy ở một người đứng đầu doanh nghiệp. Càng đặc biệt hơn khi vị chủ tịch này còn không ngần ngại cùng bắt trend, xuất hiện khá nhiều trên kênh TikTok của Ngọc Trinh; hay dự sự kiện chung, quay clip quảng bá thương hiệu. Đồng hành đã lâu, cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường tặng quà trong những dịp đặc biệt như kỷ niệm thành lập công ty, sinh nhật,...

...

Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện. Nguồn: hongshowbizviet, vietdaily, nhipsongonline

Trong nhiều buổi livestream, Ngọc Trinh xuất hiện trong vai trò KOL quảng bá, vừa trò chuyện vừa chốt đơn cùng Chủ tịch Nesty.

Cách tương tác tự nhiên, “tung hứng” ăn ý giữa cả hai người khiến người xem thích thú. Không ít người còn nhận định, Ngọc Trinh giống như “công chúa của Nesty” bởi cô luôn được ưu ái, tạo deal hời trong những phiên livestream của mình. Thậm chí Chủ tịch Tạ Văn Thành còn từng đồng ý để Ngọc Trinh tự ra giá, tự quyết định về deal trong một mega live khiến cộng đồng mạng càng khẳng định cô nàng chính là “con cưng” của nhãn hàng.

Cả hai trên sóng livestream bán hàng.

Doanh nhân Tạ Văn Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Tạ Văn Thành còn là đại diện của các doanh nghiệp Công ty TNHH Giày TNT Việt Nam, Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương - Chi Nhánh Giày Tai Yang.

Về thương hiệu Nesty, được ông thành lập vào cuối năm 2020 với quy trình sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại, đề cao độ bền và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Sau 5 năm, thương hiệu được biết đến rộng rãi qua các livestream của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL/KOC.

Ngọc Trinh không còn là cái tên xa lạ trong Vbiz, cô nổi tiếng với vai trò người mẫu, diễn viên. Thời gian trở lại đây, Ngọc Trinh hoạt động như một KOL với vai trò quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn