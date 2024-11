Nghi trộm tiền đám cưới, người nhà chú rể yêu cầu hai cô gái lột đồ để kiểm tra

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh người nhà của gia đình chú rể tại Tiền Giang có hành động lục soát, kiểm tra vali của hai cô gái làm nghề trang điểm cô dâu vì nghi ngờ họ trộm tiền tại đám cưới.

Đoạn clip nói trên gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong clip, hai cô gái khá bức xúc trước việc làm của người nhà phía gia đình chú rể nhưng vẫn đồng ý để họ kiểm tra mới có thể chứng minh bản thân trong sạch.

Người nhà phía gia đình chú rể lục soát, kiểm tra vali của hai cô gái làm nghề trang điểm.

Hai cô gái cũng đề nghị gia đình báo cơ quan Công an đến giải quyết nhưng phía gia đình chú rể không đồng ý. Đỉnh điểm, có người còn đề nghị cởi áo quần để kiểm tra, khiến hai cô gái ấm ức, có người bật khóc.

...

Sau khoảng 30 phút lục soát, kiểm tra và không thấy bất kỳ khoản tiền nào, một vài người phía gia đình chú rể đã gửi lời xin lỗi đến hai cô gái. Mẹ chú rể cũng trực tiếp xin lỗi và mong được bỏ qua với lý do người say xỉn không rõ sự việc nên mới phát sinh vấn đề trên.

Qua xác minh ban đầu, sự việc trên xảy ra tại đám cưới ở xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An cho biết đã nắm được vụ việc, cơ quan Công an đã mời những người có liên quan đến làm việc.

Trung tá Nguyễn Bá Quốc, Trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An cho biết thêm vụ việc đang trong quá trình xác minh và sẽ làm rõ các vấn đề liên quan.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân