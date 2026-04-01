Ngân hàng đấu giá khoản nợ hơn 430 tỷ của đại gia đi nước ngoài rồi biệt tăm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh An Giang vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH SX TM DV Thuận An (Công ty Thuận An).

Khoản nợ của Công ty Thuận An tại Agribank An Giang có tổng trị giá tạm tính đến 24/3/2026 là 433,567 tỷ đồng, theo hai hợp đồng tín dụng ký năm 2016. Trong đó, nợ gốc là 285,496 tỷ đồng, nợ lãi là hơn 148 tỷ đồng. Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là 433,567 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm gồm các quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị chế biến thủy sản và các tài sản khác gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng và ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Thị Huệ Trinh.

Agribank từng thông báo bán đấu giá khoản nợ trên vào năm 2024 với giá khởi điểm 417 tỷ đồng.

Công ty Thuận An là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản tại An Giang, do bà Nguyễn Thị Huệ Trinh làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, còn ông Nguyễn Thái Sơn là Chủ tịch HĐQT.

Trụ sở Công ty Thuận An

...

Đây từng là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương trao tặng danh hiệu, thuộc nhóm các doanh nghiệp tư nhân lớn, với doanh thu năm 2013 đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Năm 2014, Thuận An được lựa chọn làm đầu mối tổ chức chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - xuất khẩu cá tra. Chuỗi liên kết cá tra đã mang lại hiệu quả và ổn định trong hầu hết thời gian thí điểm.

Theo hợp đồng nguyên tắc ba bên giữa Thuận An, Agribank An Giang và người nuôi cá thì Agribank An Giang cung cấp tín dụng bằng thức ăn nuôi cá cho nông dân, không giải ngân bằng tiền mặt như các hợp đồng tín dụng thông thường; người nuôi cá sau khi bán cá cho Thuận An xem như hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ba bên; trách nhiệm thu nợ còn lại là của Agribank An Giang đối với Thuận An... Agribank An Giang có trách nhiệm giám sát dòng tiền từ khâu giải ngân đến thu nợ.

Nhưng từ tháng 11/2016, ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Thị Huệ Trinh đi Trung Quốc tham dự hội chợ nghề cá và mất liên lạc từ đó, để lại khoản nợ ngân hàng, nợ người nuôi cá tra với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Agribank Chi nhánh An Giang đã khởi kiện Công ty Thuận An và TAND tỉnh An Giang cũng đã thụ lý vụ án “tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Agribank yêu cầu Công ty Thuận An phải thanh toán ngay số tiền nợ trên 490 tỷ đồng, đồng thời đề nghị phát mãi tài sản đảm bảo của công ty này theo các hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ.

