Lãnh đạo phường Hồng Gai hỏi thăm động viên gia đình nạn nhân.

Tối 28/3, đại diện UBND phường Hồng Gai (Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong khi leo núi Bài Thơ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 16h30 cùng ngày, nạn nhân (sinh năm 2006, chưa rõ danh tính), mang theo máy ảnh, một mình leo lên núi để chụp ảnh. Đến khoảng 18h30, gia đình không thấy về, gọi điện không liên lạc được nên tổ chức tìm kiếm.

Đến 19h30, Công an phường Hồng Gai nhận được tin báo về việc một nam thanh niên bị ngã tại khu vực núi Bài Thơ, cách cột cờ khoảng 30m. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Công an phường phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân phá cổng sắt lối lên núi, khẩn trương tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 20h12, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí nạn nhân tại khu vực vách núi.

Do địa hình hiểm trở, việc tiếp cận và đưa nạn nhân xuống gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng gồm công an, dân quân, y tế và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp triển khai phương án đưa nạn nhân xuống núi.

...

Đến khoảng 21h45, thi thể nạn nhân được đưa xuống núi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do nạn nhân tự ý leo núi một mình, khi trời tối đã trượt ngã dẫn đến tai nạn.

Được biết, nạn nhân là người địa phương, sinh sống ngay dưới chân núi, không phải khách du lịch.

Nhiều năm nay, nhằm đảm bảo an toàn, việc leo núi Bài Thơ đã bị cấm. Chính quyền địa phương đã dựng cổng sắt, rào chắn các lối lên núi để ngăn người dân và du khách tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi tự ý leo núi tại những khu vực đã bị cấm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa đến tính mạng.

