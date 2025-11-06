Điều tra vụ hai mẹ con và nam thanh niên tử vong tại nhà riêng

Sáng 6/11, UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Lúc 7h ngày 6/11, người dân ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra với 2 mẹ con người hàng xóm, nên đến kêu cửa nhưng không có tiếng trả lời. Khi mọi người cùng nhau phá cửa vào nhà thì phát hiện cả 2 mẹ con đã tử vong, trên người có nhiều vết chém. Ngoài ra, mọi người phát hiện một nam thi thể gần hiện trường.

...

“Nạn nhân chết do các vết thương quá nặng, vết máu được cho rằng đã khô cách lúc phát hiện thi thể khoảng 5 giờ trước”, một người dân cho biết.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an xã Thanh Tùng phong tỏa hiện trường để điều tra, lãm rõ vụ việc. Danh tính những người tử vong chưa được công bố...



Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn