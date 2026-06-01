Nhảy từ trên cao xuống dưới tại thác Trăng, người đàn ông tử vong

Ngày 1-6, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ phối hợp với chính quyền xã Toàn Thắng tiếp tục điều tra nguyên nhân anh H.Q.H. (SN 1983, trú xã Tân Lạc, Phú Thọ) tử vong khi tắm tại thác Trăng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào chiều 31-5, trong lúc tắm thác Trăng anh H. đã leo lên tầng cao của thác rồi nhảy xuống dưới, dẫn đến bất tỉnh. Nạn nhân sau đó đã đưa đến trạm y tế cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, trên vùng đầu nạn nhân có vết thương. Khu vực anh H. nhảy từ trên cao xuống nước bên dưới thác có nhiều đá ngầm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Được biết, thác Trăng có chiều cao khoảng 20 m, với 5 tầng thác là điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi tầng thác có địa hình khác nhau, nước từ trên cao tuôn xuống như dải lụa trắng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè về.

Tuy nhiên, nơi đây cũng đã từng xảy ra vụ đuối nước tử vong. Do vậy, người dân, du khách đến tham quan, tắm giải nhiệt cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn, tuân thủ hướng dẫn, quy định của cơ quan chức năng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động