Nam thanh niên đột nhập trang trại t.r.ộ.m 21 con gà

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Đặng Đình Thắng về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Đặng Đình Thắng.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Đặng Đình Thắng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 00h 30’ ngày 3/9, lợi dụng sơ hở đêm tối nên Thắng đã đã lén lút đột nhập vào trang trại của bà Trần T. N (SN 1975, trú thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) bắt trộm 21 con gà, tổng trị giá hơn 4 triệu đồng.

Phát hiện gà bị mất nên bà N. đã trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Toàn Lưu đã xác định và làm rõ đối tượng gây án là Đặng Đình Thắng.

Tại cơ quan Công an, Thắng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Toàn bộ tang vật vụ án đã được thu hồi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý