Bắt gã xe ôm “hạ gục” du khách nước ngoài từ ống tẩu thuốc lá để trộm cắp tài sản

Trước vào tối 26/9, trực ban Công an phường Bắc Nha Trang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ ông Borisov Daniil (SN 1999), quốc tịch Nga. Theo trình báo của nam du khách này, khoảng 13h chiều ngày 25/9, trong lúc ông đang đi bộ trên đường Trần Phú thì một người đàn ông mặc áo sọc ca rô màu sẫm điều khiển xe máy từ phía sau đến mời hút thuốc lá, rồi ra hiệu lên xe để chở đến Công viên Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang.

Đối tượng Nguyễn Văn Thải sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CAKH.

Tại đó, người đàn ông lấy ra một tẩu thuốc lá mời ông Borisov rít môt hơi dài, hơn chục phút sau thì nam du khách có dấu hiệu phê thuốc, mất kiểm soát và bất tỉnh. Đến khi ông Borisov hồi tỉnh mới phát hiện tài sản bên trong ba lô gồm có 1 máy tính, 1 máy ảnh, 1 điện thoại di dộng và 2 triệu đồng tiền Việt.

...

Nhận định nghi can trộm cắp tài sản của ông Borisov là đối tượng hành nghề xe ôm, Công an phường Nha Trang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung kẻ trộm với quyết tâm truy bắt tội phạm trong thời gian sớm nhất, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Bằng những hình ảnh trích xuất được từ camera ở Công viên Hòn Chồng và sau nhiều cuộc rà soát, sàng lọc, ngày 27/9 Công an phường Nha Trang đã xác định nghi can là Nguyễn Văn Thải (SN 1972, trú ở phường Bắc Nha Trang).

Qua đấu tranh xét hỏi, Thải đã khai nhận hành vi trộm cắp tải sản của ông Borisov, đưa đến một cửa hàng kinh doanh điện thoại bên đường 2 tháng 4, phường Bắc Nha Trang để bán, nên Công an phường Bắc Nha Trang tiến hành truy thu để có căn cứ điều tra, xử lý Nguyễn Văn Thải theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân