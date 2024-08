Nam thanh niên bạo hành dã man bé trai 3 tuổi con riêng của người tình

Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Minh (SN 1999; tạm trú tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào) về tội "Hành hạ người khác".

Trần Công Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Công an phường Phùng Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào) nhận được tin báo của người dân về việc Trần Công Minh có hành vi đánh đập cháu V.Q.H. (SN 2021; sinh sống cùng với Minh).

Ngay sau khi nhận được báo cáo, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

...

Công an xác định Trần Công Minh và chị Đ.N.H. (SN 2001; cùng trú ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) thuê trọ chung sống với nhau (chưa đăng ký kết hôn). Chị H. có con riêng là cháu H..

Từ 17-7 đến 17-8, Minh đã nhiều lần bực tức, trút giận đánh đập cháu H.. Lúc thì Minh dùng tay đánh vào mặt, đầu và bạo hành bộ phận sinh dục của cháu H., lúc thì dùng dây sạc điện thoại vụt vào người cháu H. làm cháu bị bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu.

Tại đây, cháu H. được chẩn đoán tụ máu thái dương phải, chấn thương bàng quang, chấn thương phần mềm nhiều vùng cơ thể do bị đánh.

Hiện, công an đang tạm giam Trần Công Minh và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động