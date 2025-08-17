Công an điều tra n/g/h/i á/n vợ đ/â/m c/h/ế/t chồng ở Phú Thọ

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 17-8, một lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nghi vợ đâm chết chồng.

Theo vị này, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h20 sáng 17-8 tại một nhà dân trên địa bàn xã Liên Hoa cũ.

Vào thời điểm này, người vợ được cho là đã dùng hung khí đâm khiến người chồng tử vong.

...

"Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, phía xã chỉ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an từ khi xảy ra sự việc đến giờ. Do đó các thông tin cụ thể, nguyên nhân vụ việc phía xã cũng chưa nắm được" - lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ nói và cho biết người vợ đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau khi xảy sự việc.

Theo những hình ảnh do camera an ninh ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên tay ôm vào ngực từ trong nhà chạy ra sân.

Sau đó một người con gái mở cửa đi ra, trên tay cầm một vật giống dao tiến về phía nam thanh niên nói trên. Một người khác theo sau kêu gào.

Sau khi cô gái có ý định lại gần, nam thanh niên đứng lên chạy tiếp được một đoạn thì gục ngã xuống sân.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ