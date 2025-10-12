Mỹ: 3 vụ xả súng, ít nhất 8 người thiệt mạng

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở thị trấn Leland, bang Mississippi, Mỹ. Ảnh: NEW YORK TIMES

Vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng nhất (6 người) xảy ra ở thị trấn Leland khi mọi người đang tụ tập ở một bữa tiệc. Đến chiều 11-10, nghi phạm xả súng vẫn chưa bị bắt giữ. Trong khi đó, vụ xả súng ở thị trấn Heidelberg khiến 2 người chết. Không có ai thương vong trong vụ xả súng ở thị trấn Rolling Fork.

Một số nguồn tin cho biết có khoảng 20 người bị thương (có nguồn tin cho hay là 12 người) trong các vụ xả súng trên.

Leland vốn là một thị trấn nhỏ với dân số chỉ vài ngàn người, nơi mà người dân thường quen biết lẫn nhau. Theo các quan chức địa phương, đây là vụ bạo lực “chưa từng có tiền lệ” ở địa phương này.

