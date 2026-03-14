139 tỷ đồng "bốc hơi" và tấn bi kịch của người đàn ông sau khi trúng số

Tấm vé số từng được xem là bước ngoặt đổi đời lại trở thành khởi đầu cho chuỗi bi kịch của một người đàn ông sống tại bang Maine (Mỹ). Nhân vật trong câu chuyện được gọi bằng bí danh Daniel Carter, người đã mua một tấm vé xổ số vào đầu năm 2003 tại cửa hàng tiện lợi gần nơi sinh sống.

Ít ngày sau khi kết quả được công bố, Carter bàng hoàng khi biết mình trúng giải độc đắc trị giá hơn 9 triệu USD (tương đương 139 tỷ đồng vào năm 2003), biến ông thành triệu phú.

Những ngày đầu sau khi trúng số, Carter gần như không tin nổi vào vận may của mình. Ông nhanh chóng thay đổi lối sống, mua xe sang, chuyển đến ở trong một căn biệt thự lớn và bắt đầu tận hưởng những điều mà trước đây ông chỉ thấy trong tưởng tượng.

Bạn bè cho biết, Carter thường xuyên tổ chức các bữa tiệc lớn, chi tiêu hào phóng và liên tục đi du lịch. Ông cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các sòng bạc, ban đầu chỉ với tâm lý thử vận may và tìm cảm giác mới lạ.

Những lần đầu tham gia, Carter từng thắng vài khoản tiền khá lớn. Điều này khiến ông tin rằng mình có vận may đặc biệt và tiếp tục đặt cược với số tiền ngày càng cao. Tuy nhiên, vận may không kéo dài lâu khi những ván thua bắt đầu xuất hiện dồn dập.

Chỉ trong vài tháng, hàng trăm ngàn USD đã “bốc hơi” qua những ván bài và các trò cá cược. Không dừng lại ở đó, Carter còn chi tiêu mạnh tay cho các cuộc vui thâu đêm, những chuyến du lịch xa xỉ và các khoản đầu tư thiếu tính toán.

Đến cuối năm 2023, phần lớn số tiền trúng thưởng đã bị tiêu tán. Áp lực tài chính bắt đầu xuất hiện khi Carter tiếp tục đánh bạc với hy vọng gỡ gạc lại những khoản đã mất, nhưng kết quả lại khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

Khi nợ nần chồng chất, Carter buộc phải bán dần các tài sản giá trị. Căn biệt thự từng được mua ngay sau khi trúng số bị rao bán, bộ sưu tập xe sang cũng lần lượt được sang nhượng để trả nợ.

Dù vậy, số tiền thu được vẫn không đủ bù đắp những khoản vay lớn phát sinh từ cờ bạc. Carter bắt đầu vay tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả những người cho vay với lãi suất cao, khiến áp lực nợ nần ngày càng nặng nề.

Gia đình Carter, đặc biệt là cha ông, nhiều lần khuyên con trai dừng cờ bạc và kiểm soát lại cuộc sống. Người cha cho rằng nếu tiếp tục như vậy, Carter sẽ sớm đánh mất tất cả những gì mình đang có.

...

Tuy nhiên, những lời khuyên đó lại khiến hai cha con thường xuyên xảy ra tranh cãi. Carter cho rằng cha mình không hiểu cuộc sống mới của ông và đang cố can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân.

Mâu thuẫn ngày càng trở nên căng thẳng khi Carter tiếp tục vay tiền để đánh bạc. Trong một lần cãi vã gay gắt, ông đã nói những lời nặng nề với cha, khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt nghiêm trọng.

Sau cuộc tranh cãi đó, Carter gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Người thân cho biết từ thời điểm ấy, hai cha con không còn nói chuyện với nhau và mọi nỗ lực hòa giải đều không mang lại kết quả.

Bi kịch tiếp tục xảy ra vào một đêm cuối năm 2004 khi Carter đến uống rượu tại một quán bar trong tình trạng tinh thần căng thẳng. Tại đây, ông tình cờ gặp một người từng cho mình vay tiền trước đó.

Người này được cho là đã yêu cầu Carter thanh toán khoản nợ đã quá hạn từ lâu. Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi gay gắt khi Carter cho rằng mình đang bị gây áp lực.

Trong lúc say rượu và mất kiểm soát, Carter đã lao vào xô xát với chủ nợ. Vụ việc khiến người này bị thương và phải nhập viện điều trị, còn Carter bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó với cáo buộc hành hung gây thương tích.

Sự việc khiến nhiều người trong cộng đồng địa phương bàng hoàng. Chỉ một năm trước, Carter còn được nhắc đến như người đàn ông may mắn trúng giải thưởng khổng lồ, có thể sống sung túc suốt đời.

Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, tiền bạc, cờ bạc và những quyết định sai lầm đã khiến cuộc sống của ông rơi vào khủng hoảng. Khối tài sản từng được xem là giấc mơ đổi đời giờ đây chỉ còn lại những rắc rối pháp lý và các khoản nợ chưa thể giải quyết.

Đối với Carter, điều khiến ông đau lòng nhất không chỉ là số tiền đã mất mà còn là mối quan hệ với cha mình. Khi những mâu thuẫn kéo dài và không thể hàn gắn, tình cha con cũng dần bị cắt đứt.

Câu chuyện của Carter trở thành lời cảnh báo về mặt trái của vận may bất ngờ. Đôi khi, một khoản tiền quá lớn đến quá nhanh có thể làm thay đổi cuộc đời con người, nhưng không phải lúc nào sự thay đổi đó cũng dẫn tới hạnh phúc.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn