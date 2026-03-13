Phụ huynh cùng giáo viên 11 lần trộm đề thi, giúp con gái đứng nhất trường

Theo Korea Joongang Daily, 14/1, Tòa án Quận Daegu (Hàn Quốc) đã tuyên phạt người phụ huynh 4 năm 6 tháng tù, trong khi giáo viên hợp đồng lĩnh án 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won (khoảng 560 triệu đồng).

Ngoài ra, trưởng bộ phận hành chính của nhà trường, người bị xác định đã làm ngơ trước việc xâm nhập trái phép vào ban đêm, bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù.

(Ảnh minh họa)

Con gái của phụ huynh nói trên bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm vì cản trở hoạt động của nhà trường. Nữ sinh này đã học thuộc các câu hỏi và đáp án của đề thi bị đánh cắp, sau đó vẫn dự thi dù biết rõ đề đã có được bằng con đường bất hợp pháp.

Theo kết quả điều tra, giáo viên, người từng là cô giáo chủ nhiệm của học sinh này, cùng phụ huynh đã 11 lần đột nhập vào một trường trung học ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 7/2025.

...

Trong thời gian học sinh theo học tại trường, hai người đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Cơ quan điều tra cũng xác định giáo viên đã nhận 31,5 triệu won từ phụ huynh thông qua 16 lần chuyển tiền.

Nhờ học trước các đề thi bị lộ, nữ sinh này liên tục đứng hạng nhất trong các kỳ đánh giá học lực của trường. Vụ việc bị phát giác vào ngày 4/7/2025, khi hệ thống an ninh tư nhân được kích hoạt trong thời gian tổ chức kỳ thi cuối kỳ.

Hội đồng xét xử nhận định: “Các bị cáo đã xâm hại nghiêm trọng niềm tin vào hệ thống giáo dục, vi phạm nặng nề quyền được học tập và được đánh giá công bằng của học sinh trong trường. Trong môi trường học tập cạnh tranh khốc liệt, hành vi này đã gây phẫn nộ và thất vọng sâu sắc trong cộng đồng học sinh, phụ huynh học tập trung thực. Đồng thời, nó cũng làm tổn hại đến niềm tự hào nghề nghiệp của nhiều nhà giáo luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm”.

Tòa án cho biết thêm, ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị xử phạt nghiêm khắc. Dù phụ huynh đã tiêu hủy một chiếc điện thoại được coi là vật chứng, song giáo viên và các bên liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời phụ huynh đã nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn