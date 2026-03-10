Cô gái 21 tuổi bị anh rể sát hại trong vườn nhãn, thi thể được tìm thấy trong tình trạng không tưởng

Ngày 8/3, cảnh sát Thái Lan cho biết một người đàn ông 31 tuổi đã thừa nhận sát hại em dâu 21 tuổi của mình. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong một ngôi nhà nằm trong vườn nhãn ở tỉnh Chiang Mai.

Thi thể cô gái tên Usa, còn được gọi là “Praew”, được tìm thấy vào chiều 7/3 tại một căn nhà ở tiểu khu Nam Phrae, huyện Hang Dong. Theo cảnh sát, phần thân dưới của nạn nhân không mặc quần áo và trên cổ có dấu vết cho thấy cô bị siết cổ bằng một vật.

Trung tướng cảnh sát Kritthapol Yeesakorn, Cục trưởng Cảnh sát Vùng 5, cho biết ban đầu cơ quan điều tra xem xét nhiều khả năng khác nhau, bao gồm ghen tuông liên quan đến người yêu cũ hoặc hiện tại của nạn nhân, cướp tài sản và ý định xâm hại tình dục.

Các điều tra viên đã thẩm vấn nhiều người, gồm bạn trai cũ, bạn trai hiện tại của nạn nhân, chủ khu đất cùng người trông coi khu vườn và căn nhà cho thuê nơi cô sinh sống. Sau khi loại trừ các khả năng khác, cảnh sát tập trung vào nghi phạm Phanuwat, biệt danh “Pond”, 31 tuổi, thợ mộc làm đồ nội thất đến từ Khon Kaen. Người này là anh rể của nạn nhân và sống cùng nhà.

Theo ông Kritthapol, nghi phạm đã bị khởi tố về tội giết người có chủ ý.

Trong lời khai với cảnh sát, Phanuwat cho biết khi say rượu anh ta thường có ham muốn tình dục mạnh. Trước đây, anh ta từng đến uống rượu tại cửa hàng nơi Praew làm việc và cho rằng cô “rất hấp dẫn”, nói rằng chính ham muốn tình dục đã khiến mình gây án.

Nghi phạm khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đang trông coi vườn nhãn gần hiện trường. Khi thấy nạn nhân ở một mình trong phòng, anh ta nảy sinh ý định xấu, vào phòng và trùm chăn lên người để che giấu danh tính.

Nạn nhân chống cự quyết liệt, khiến Phanuwat dùng tay siết cổ. Khi cô vẫn tiếp tục giằng co và kêu cứu, hắn lấy dây điện siết cổ nạn nhân cho đến khi cô bất động.

Sau đó, Phanuwat kéo quần của nạn nhân xuống với ý định xâm hại tình dục nhưng phát hiện cô đang trong kỳ kinh nguyệt nên từ bỏ ý định.

Đúng lúc đó, một tài xế giao hàng đến giao mỹ phẩm mà nạn nhân đã đặt mua. Nghi phạm lấy tiền từ túi của nạn nhân để trả cho người giao hàng.

Sau khi gây án, Phanuwat lục tung căn phòng, làm vương vãi đồ đạc và phá hỏng tay nắm cửa nhằm tạo hiện trường giả giống một vụ trộm đột nhập. Sau đó, hắn rời đi và đến ở cùng vợ.

Khi vụ việc gây chú ý trên truyền thông, nghi phạm còn giả vờ là người dân lo lắng và người trông coi vườn, chủ động đến cung cấp lời khai cho cảnh sát để tạo vỏ bọc vô tội. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra mốc thời gian và camera giám sát xung quanh, cảnh sát phát hiện nhiều điểm bất nhất trong lời khai.

Đối mặt với các bằng chứng, Phanuwat cuối cùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

