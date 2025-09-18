Xả súng ở Mỹ, 3 cảnh sát bị bắn chết

Một cảnh sát bị thương được đưa lên trực thăng cấp cứu. Ảnh Reuters/USA Today.

Ủy viên cảnh sát bang Pennsylvania Christopher Paris cho biết, 5 cảnh sát đã bị bắn, trong đó 3 người thiệt mạng.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Tổng chưởng lý bang Dave Sunday đã đến hiện trường sau vụ xả súng ở thị trấn North Codorus, cách thành phố Philadelphia khoảng 185 km.

...

Ông Sunday kêu gọi người dân địa phương nên “tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng địa phương”, đồng thời bày tỏ chia buồn với những người bị ảnh hưởng.

Đến nay, cảnh sát chưa đưa ra thông tin chi tiết về vụ xả súng.

Tổng chưởng lý Mỹ Pamela Bondi gọi vụ việc này là “tai họa cho xã hội”, đồng thời cho biết các đặc vụ liên bang cũng đã được huy động để hỗ trợ cảnh sát địa phương.

Tác giả: Tiến Minh

Nguồn tin: cand.com.vn