Hai tàu chở dầu phát nổ ngoài khơi Iraq, khói lửa mù mịt

Theo các quan chức Iraq, vụ nổ xảy ra rạng sáng 11-3 (giờ địa phương) tại khu vực ngoài khơi cảng al-Faw, gần TP Basra. Ngay sau sự cố, chính quyền Iraq đã buộc phải tạm dừng toàn bộ hoạt động tại các cảng dầu của nước này.

Ông Farhan al-Fartousi, Tổng giám đốc Công ty Cảng Iraq, cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 38 thành viên thủy thủ đoàn, đồng thời tìm thấy thi thể một người thiệt mạng. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiếp tục.

Hai tàu chở dầu phát nổ sau khi bị tấn công trên vịnh Ba Tư. Ảnh: Truyền thông cảng Iraq



Theo AP, hai tàu chở dầu bị tấn công được xác định là tàu Zefyros treo cờ Malta và tàu Safesea Vishnu treo cờ Quần đảo Marshall.

Thông tin từ Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq (SOMO) cho biết cả hai tàu đều đang vận chuyển dầu nhiên liệu của Iraq khi sự cố xảy ra.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai con tàu chìm trong biển lửa, khói đen bốc cao từ thân tàu. Các đoạn video cũng ghi lại cảnh dầu tràn ra mặt biển, khiến lửa lan rộng trên mặt nước xung quanh.

Theo New York Post, cuộc điều tra do phía Iraq dẫn đầu cho rằng các tàu có thể đã bị tấn công bởi những xuồng nhỏ chở đầy chất nổ. Những chiếc xuồng này được cho là xuất phát từ lực lượng Iran.

Tuy nhiên, giới chức Iraq cho biết vẫn chưa thể xác định chính xác phương thức tấn công.

Ông al-Fartousi nói các tàu có thể đã bị đánh trúng bởi thiết bị bay không người lái, xuồng cảm tử hoặc thậm chí là tên lửa.

Vụ việc xảy ra cách bờ biển Iraq khoảng 30 dặm và gần tuyến hàng hải quan trọng của vịnh Ba Tư.

...

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, hai tàu có thể đang chở tổng cộng khoảng 400.000 thùng dầu của Iraq.

Sự cố khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq bị gián đoạn nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Iraq cho biết các cảng thương mại vẫn hoạt động bình thường nhưng toàn bộ các cảng dầu đã ngừng hoàn toàn hoạt động để đảm bảo an toàn và phục vụ điều tra.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cảnh báo Iran và các lực lượng vũ trang thân Tehran tại Iraq có thể nhắm vào các cơ sở dầu mỏ có liên hệ với Mỹ trong khu vực.

Còn tại Bahrain, nhà chức trách hôm 12-3 cho biết các cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào các bể chứa nhiên liệu ở miền Bắc nước này.

Chính quyền Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng ngày cho biết các hệ thống phòng không đã đáp trả "các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới từ Iran". Một máy bay không người lái đã rơi xuống một tòa nhà gần khu vực Creek Harbour, gây ra một đám cháy nhỏ nhưng đã nhanh chóng được khống chế.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bể chứa nhiên liệu của cảng Salalah. Theo đài CNN, cảng này là mục tiêu tấn công của máy bay không người lái Iran hôm 11-3.

Căng thẳng tại Vịnh Ba Tư đang gia tăng nhanh chóng khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục leo thang. Các tuyến vận chuyển dầu quan trọng quanh eo biển Hormuz và vùng biển lân cận đang trở nên ngày càng nguy hiểm đối với tàu thương mại.

Giới phân tích cho rằng bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển dầu ở khu vực này đều có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu. Iran trước đó cũng cảnh báo giá dầu có thể tăng vọt lên tới 200 USD/thùng nếu chiến sự tiếp tục lan rộng.

Tác giả: Tường Như

Nguồn tin: Báo Người Lao Động