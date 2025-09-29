Xả súng rồi đốt nhà thờ tại Mỹ gây nhiều thương vong

Reuters đưa tin, một người đàn ông đã lao xe ô tô vào cửa chính của nhà thờ Mormon ở thành phố Grand Blanc, Michigan và dùng súng trường bắn vào những người đang đến dự lễ trong nhà thờ dịp cuối tuần, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Kẻ tấn công được xác định là Thomas Jacob Sanford, một người đàn ông 40 tuổi đến từ thị trấn Burton. Kẻ này sau đó đã châm lửa đốt nhà thờ, gây nên đám cháy lớn tại hiện trường.

Tay súng châm lửa đốt nhà thờ gây ra vụ cháy lớn. Ảnh: RT





“Có nhiều nạn nhân và tay súng đã bị tiêu diệt. Không có mối đe dọa nào đối với công chúng vào thời điểm này. Song nhà thờ đang bị đốt cháy”, Sở Cảnh sát thành phố Grand Blanc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn hôm 28/9, kêu gọi mọi người tránh xa khu vực bị tấn công.

Cảnh sát trưởng thành phố Grand Blanc William Renye cũng xác nhận, vào thời điểm vụ tấn công và vụ cháy xảy ra, có hàng trăm người đã có mặt bên trong nhà thờ. "Chúng tôi tin rằng sẽ tìm thấy thêm một số nạn nhân tại khu vực đám cháy bùng phát", ông nói.

Theo nguồn tin địa phương, cảnh sát cùng lực lượng cứu hoả đã lập tức có mặt sau khi nhận được thông báo về vụ tấn công. Một vụ đấu súng đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát và kẻ tấn công, trước khi kẻ này bị cảnh sát tiêu diệt.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: Reuters





“Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và cánh cửa đóng sập. Và sau đó mọi người vội vã chạy ra ngoài", một nhân chứng có tên Paula kể lại, nói thêm rằng tay súng vẫn tiếp tục bắn vào các nạn nhân đang bỏ chạy.

Vụ tấn công hôm 28/9 đã đánh dấu vụ xả súng hàng loạt thứ 324 ở Mỹ chỉ riêng trong năm 2025, theo cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn nước này. Hiện, cảnh sát đã thu giữ điện thoại của kẻ tấn công để điều tra động cơ gây án.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố trên Truth Social nói rằng vụ xả súng "dường như là một cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào những người theo đạo Thiên chúa ở Mỹ" và cho biết FBI đang có mặt tại hiện trường để điều tra. "Dịch bệnh bạo lực này ở Mỹ phải chấm dứt, ngay lập tức!", ông bày tỏ.

