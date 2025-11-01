Mưa lớn và lũ đổ về khiến làng mạc bị cô lập, đường sá chìm trong biển nước

7h sáng 1-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online có mặt tại thôn Trung Thành (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) ghi nhận khu vực này mưa rất lớn, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến đường sá bị nhấn chìm, nhiều làng mạc bị nước lũ bao vây - Ảnh: LÊ MINH
Xã Cẩm Duệ nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, mỗi năm mưa lớn kéo dài cùng với việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ khiến nơi đây là một trong những địa phương luôn bị ảnh hưởng lớn của lũ lụt - Ảnh: LÊ MINH
Theo ghi nhận, các con đường dân sinh ở đây ngập sâu từ 1-2m trong nước lũ, hàng loạt ngôi nhà đã bị nước tràn vào, nhiều hộ dân phải đóng cửa sơ tán đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn - Ảnh: LÊ MINH
Nước cô lập các tuyến đường dân sinh nên người dân muốn vào ra khỏi làng phải đi trên các con thuyền nhỏ. Trong đêm qua, người dân nơi đây cũng đã kịp thời đưa ô tô, máy móc đến các địa điểm cao ráo để tránh bị hư hỏng tài sản - Ảnh: LÊ MINH
Ông Phan Văn Châu (53 tuổi, ngụ thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) cho biết tại địa phương mưa lớn kéo dài từ 3 ngày nay. Lúc 17h chiều 31-10 bắt đầu có dấu hiệu ngập lụt, các tuyến đường bị nước nhấn chìm - Ảnh: LÊ MINH
Khoảng 2h sáng nay mưa rất lớn cùng với việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn nên nước lũ dâng lên rất nhanh và tràn vào nhà.
...
"Từ chiều hôm qua chúng tôi biết nước lũ sẽ dâng nhanh nên suốt đêm không ngủ để kê dọn đồ đạc lên nơi cao ráo. Đồng thời sẵn sàng phương án di tản đến chỗ khác khi nước ngập sâu trong nhà" - ông Châu nói - Ảnh: LÊ MINH
Cách đó không xa, ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, ngụ thôn Trung Thành) nằm ở địa hình cao hơn nên nước lũ chỉ mới tràn vào sân - Ảnh: LÊ MINH
Chị Hà nói rằng cứ mưa lớn và xả lũ thế này thì trong ngày hôm nay lũ sẽ chạm mốc năm 2020 khi nước tràn vào nhà chị hơn 1m - Ảnh: LÊ MINH
Theo chị Hà, đợt lũ này nước dâng nhanh nhưng rút chậm hơn những đợt lũ trước. Nếu nước tiếp tục dâng, chị phải chuẩn bị thực phẩm dài ngày và cả gia đình chuyển lên gác xép trong nhà sống để đảm bảo an toàn - Ảnh: LÊ MINH
Theo chính quyền xã Cẩm Duệ, trước tình hình nước lũ dâng nhanh trong đêm 31-10, xã Cẩm Duệ đã huy động lực lượng hỗ trợ 226 hộ dân với 458 nhân khẩu tại các thôn: Mỹ Sơn, Mỹ Trung, Quốc Tuấn, Chu Trinh, Ái quốc, Trung Thành, Phú Thượng, Trần Phú, Phương Trứ, Quốc Tiến, Thống, Na Trung, tới các địa điểm an toàn - Ảnh: LÊ MINH
Tác giả: Lê Minh
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ