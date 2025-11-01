Mưa lớn và lũ đổ về khiến làng mạc bị cô lập, đường sá chìm trong biển nước

Nước cô lập các tuyến đường dân sinh nên người dân muốn vào ra khỏi làng phải đi trên các con thuyền nhỏ. Trong đêm qua, người dân nơi đây cũng đã kịp thời đưa ô tô, máy móc đến các địa điểm cao ráo để tránh bị hư hỏng tài sản - Ảnh: LÊ MINH