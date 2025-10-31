Mưa lớn, triều cường dâng nhanh người dân Hà Tĩnh trắng đêm chạy lũ

Vào khoảng 3h ngày 31/10, mưa lớn kéo dài dẫn đến việc nước dâng nhanh tại nhiều vùng thấp, ven sông, suối các phường: Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Mưa lớn đã khiến nước dâng cao, tràn vào nhà dân tại các địa phương phía Nam Hà Tĩnh.



Đặc biệt, tại tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường và khu vực Tây Yên (phường Vũng Áng) đã bị ngập gần 1m. Nước dâng quá nhanh khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp.

Trước tình hình đó, Công an phường Vũng Áng đã triển khai lực lượng xuống cơ sở, chia thành nhiều tổ công tác bám sát từng khu dân cư, từng tuyến đường ngập sâu để nắm tình hình, hướng dẫn giúp đỡ nhân dân…

Đối với các hộ dân có người già, trẻ nhỏ, lực lượng công an trực tiếp hỗ trợ di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo, an toàn.

Chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng sơ tán người dân.



Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết, do diễn biến mưa lũ phức tạp nên các lực lượng chức năng Phường Vũng Áng cũng đang ứng trực 24/24h để theo dõi tình hình mưa lũ, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn khi nước tiếp tục dâng cao.

Tại các tuyến đường bị ngập, lực lượng Công an phường đã bố trí cán bộ chốt chặn, cắm biển cảnh báo, tổ chức hướng dẫn, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Ở nhiều nơi, nước đã ngập sâu và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Công an phường Sông Trí nhanh chóng đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Ngoài ra, hiện nay tại các khu vực TDP 3, TDP Tân Hà (phường Sông Trí) nước cũng đã tràn vào nhà. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương cùng Công an phường đã khẩn trương đến từng nhà giúp bà con kê dọn tài sản, di dời người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn kiểm tra các điểm có nguy cơ bị ngập lụt trong đêm.



Còn tại phường Hoành Sơn, tại TDP Liên Phú, TDP Lê Lợi, TDP Nhân Thắng cũng đang bị ngập cục bộ. Ngoài tình trạng ngập lụt cục bộ, trên địa bàn còn xảy ra sự cố sạt lở đất tại vỉa núi bên cạnh Quốc lộ 1A (khu vực qua Đèo Con). Sự cố sạt lở này đã làm đất đá tràn ra mặt đường, gây cản trở việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết, địa phương yêu cầu các lực lượng chức năng, bao gồm công an, quân sự và huy động tối đa nhân lực và phương tiện để thực hiện công tác ứng phó.

Cơ quan công an phường Hoành Sơn đến từng nhà vận động người dân di dời.



Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Đặc biệt, lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phía Nam từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. Đêm 1/11 tới ngày 2/11, khu vực Hà Tĩnh lại được dự báo có mưa lớn với lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Trước dự báo mưa lớn, trong khi hồ Kẻ Gỗ đã đạt trên 88% dung tích thiết kế, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ tăng lưu lượng xả tràn từ 90m3/giây lên 100 - 350m3/giây từ 6h ngày 31/10, tùy vào diễn biến thời tiết.

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh hiện đang xả tràn một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, hồ Sông Rác xả tràn 353m3/giây, có thể điều chỉnh tăng lưu lượng xả lên tới 800 m3/giây; hồ Thượng Sông Trí xả tràn 50m3/giây, có thể điều chỉnh lên 70 – 400m3/giây. Mức xả tràn sẽ căn cứ theo diễn biến thời tiết.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện khẩn yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, kịp thời cảnh báo và thông tin đến người dân bằng nhiều hình thức phù hợp để chủ động các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn