Tấp nập những con tàu khổng lồ ‘xông đất’ Hà Tĩnh ngày đầu năm

Ngay từ sáng ngày 1/1/2026 cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh đã tấp nập đón nhận các lượt tàu vào và rời cảng làm hàng. Số liệu từ thực tế bốc dỡ cho thấy sự đa dạng về chủng loại hàng hóa và quốc tịch tàu thuyền, khẳng định vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng.

Tại khu vực tàu vào dỡ hàng, đáng chú ý nhất là tàu AH GLOBE quốc tịch Panama với trọng tải lên tới 74.432 tấn đã cập bến để dỡ 72.262,8 tấn than. Song song đó, tàu nội địa CƯỜNG THỊNH 36 cũng đã hoàn tất việc vào dỡ 4.903 tấn đá phục vụ nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, năng lực xuất khẩu thép - mặt hàng chủ lực của Hà Tĩnh cũng ghi dấu ấn với tàu TRUNG THẮNG 568 vào lấy 13.400 tấn thép để chuẩn bị lên đường.

Nhộn nhịp hoạt động bốc dỡ hàng hóa ngày đầu năm ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trọng Tùng

Năm 2026 bắt đầu với lượng hàng hóa thông qua cảng khá ấn tượng. Ảnh: Trọng Tùng

Ở chiều rời cảng, nhịp độ cũng không kém phần khẩn trương. Tàu OCEAN OCEANUS (Hong Kong- Trung Quốc) với trọng tải “khủng” 93.072 tấn đã rời bến sau khi hoàn tất dỡ 88.000 tấn than. Tàu T&T DOLD cũng rời cảng sau khi dỡ xong 25.778 tấn đá. Ngoài ra, các chuyến tàu xuất khẩu như HẢI PHÁT 135 (lấy 13.201 tấn thép) và tàu 107 HYODONG CHEMI của Hàn Quốc (lấy 3.000 tấn hắc in) đã mang những lô hàng “xông đất” đầu tiên của Hà Tĩnh đi khắp thế giới.

Tại cầu cảng Nhiệt điện Vũng Áng I, ghi nhận 2 tàu làm hàng đang tích cực dỡ khoảng 42.000 tấn than để đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện ngay từ những ngày đầu năm.

Ông Phạm Quốc Lượng, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ, năm 2026 bắt đầu với lượng hàng hóa thông qua cảng khá ấn tượng. Tại cầu cảng Lào – Việt, các mặt hàng thế mạnh vẫn duy trì sản lượng ổn định, trong đó gỗ dăm xếp khoảng 45.000 tấn và kali khoảng 12.000 tấn.

“Sự khởi đầu thuận lợi này tạo động lực rất lớn cho cán bộ, công nhân viên công ty nỗ lực hơn nữa để đưa Vũng Áng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics khu vực”, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt bày tỏ.

... Tàu khổng lồ liên tục cập cảng Vũng Ánh trong ngày đầu năm 2026. Ảnh: Trọng Tùng

Với ưu thế về độ sâu tự nhiên, cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: Trọng Tùng

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phấn khởi cho biết, việc tàu thuyền tấp nập cập cảng ngay ngày đầu năm cho thấy hiệu quả của việc cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hàng hải.

“Hiện nay, các thủ tục điện tử đã rút ngắn đáng kể thời gian tàu chờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ tàu quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải để Vũng Áng – Sơn Dương luôn là địa chỉ tin cậy của các hãng tàu lớn trên thế giới”, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông tin thêm.

Qua số liệu trong ngày đầu năm, có thể thấy tổng lượng hàng hóa bốc dỡ tại cụm cảng lên đến hàng trăm nghìn tấn với sự tham gia của nhiều tàu trọng tải lớn từ Panama, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc)... Sự kết hợp nhịp nhàng giữa hàng xuất khẩu (thép, gỗ dăm) và hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất (than, đá) cho thấy một chu kỳ kinh tế đang vận hành mạnh mẽ.

Với những chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và ưu thế về độ sâu tự nhiên, cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ.

Cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, có khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải rất lớn, lên đến 200.000 DWT. Lượng hàng hóa thông qua cảng đầu năm đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, khẳng định tiềm năng trở thành một trung tâm logistics quan trọng của khu vực.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương