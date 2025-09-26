Mở hay siết kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế?

Trong danh mục các giải bóng đá quốc tế được phép cá cược tại dự thảo mới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung hệ thống giải bóng đá vô địch các quốc gia, vốn được nhiều người chơi quan tâm - Ảnh: REUTERS

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế cho nghị định số 06 được ban hành cách đây 8 năm nhưng cá cược bóng đá quốc tế vẫn chưa được triển khai trong thực tế.

Chỉ một doanh nghiệp được thí điểm để kiểm soát

Theo dự thảo nghị định mới, mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi là 10 triệu đồng/ngày thay vì 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày như quy định cũ. Mức đặt cược tối thiểu vẫn được giữ mức 10.000 đồng/lần.

Theo Bộ Tài chính, một trận đấu bóng đá quốc tế có khoảng 10-15 sản phẩm đặt cược như dự đoán tỉ số, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn... Do đó, bộ này cho rằng việc "giới hạn mức đặt cược không quá 10 triệu đồng/ngày/người nhằm tránh việc người chơi sa đà quá mức".

Ngoài ra, để được đặt cược bóng đá quốc tế, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và phải mở tài khoản tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược.

Toàn bộ hoạt động đặt cược, thanh toán, trả thưởng phải thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giao dịch.

Người chơi cũng chỉ được phép đặt cược các trận đấu, giải đấu mà FIFA, thành viên của FIFA tổ chức; không bao gồm giải vô địch bóng đá điện tử và các giải thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Đề xuất này mở ra cơ hội cho thị trường đặt cược khi có nhiều giải bóng, trận đấu như các giải vô địch quốc gia, World Cup, EURO, Copa America, Asian Cup, AFF Cup, Champions League… mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm sẽ được đặt cược.

Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, trước mắt chỉ một doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời gian 5 năm.

Để tránh xảy ra tình trạng lãng phí, trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế giống như hoạt động kinh doanh casino, Bộ Tài chính đề xuất trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế rất ngặt nghèo với 3 bước.

Chỉ một doanh nghiệp với vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỉ đồng mới được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được Bộ Chính trị lựa chọn thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Bộ Tài chính sẽ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Giải thích lý do đưa ra các điều kiện nêu trên, Bộ Tài chính cho rằng hoạt động kinh doanh cá cược có thể có tác động lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, chỉ một doanh nghiệp vừa có năng lực trong kinh doanh (vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng) vừa hỗ trợ Nhà nước kiểm soát hoạt động này mới được chọn thí điểm.

Mức đặt cược thấp, khó thu hút người chơi

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một chuyên gia trong lĩnh vực thể thao cho rằng việc thay đổi danh mục trận đấu, giải đấu được đặt cược theo hướng mới sẽ giúp "cởi trói" cho loại hình kinh doanh này. Bởi với nghị định 06, chỉ có trận đấu, giải đấu do FIFA tổ chức mới được kinh doanh đặt cược nhưng giải đấu của hệ thống này khá ít, như World Cup 4 năm mới có một lần.

Trong khi đó, giải đấu mà người dân quan tâm và đặt cược nhiều nhất là giải vô địch quốc gia các nước châu Âu như: Ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), vô địch Tây Ban Nha (La Liga), vô địch Ý (Serie A), vô địch Pháp (Ligue 1), UEFA Champions League…

"Việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh danh mục này là bước thay đổi lớn. Tuy nhiên, hạn mức tối đa được đặt cược là 10 triệu đồng/người/ngày là quá thấp. Mức đặt cược tối thiểu 10.000 đồng cũng không còn phù hợp, nên nâng lên 50.000 - 100.000 đồng" - vị này nói.

Giáo sư Hà Tôn Vinh, chuyên gia về đặt cược, cũng cho rằng Bộ Tài chính nên xem xét mục tiêu đặt ra đối với hoạt động kinh doanh đặt cược là gì. Nếu muốn cung cấp một loại hình trò chơi có kiểm soát của Nhà nước và thu ngân sách, nên có lộ trình về hạn mức đặt cược.

Theo ông Vinh, với việc định danh được người chơi, kiểm soát được mức đặt cược, sẽ không sợ người chơi sa đà quá mức, khiến mất kiểm soát. Do đó, nếu quy định hạn mức đặt quá thấp, người chơi sẽ tìm đến tổ chức bất hợp pháp, hoạt động ngầm trên không gian mạng và Nhà nước thất thu thuế.

Cũng theo khuyến nghị của ông Vinh, cần thu hút nhà đầu tư chuyên nghiệp, uy tín trên thế giới ở lĩnh vực này đầu tư vào Việt Nam. "Với doanh nghiệp, điều mà họ quan tâm là môi trường kinh doanh minh bạch và lợi nhuận đảm bảo mức phù hợp 15 - 20%", ông Vinh nói.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực trò chơi có thưởng cũng cho rằng mức đặt cược quá thấp sẽ không thu hút được nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên theo vị này, đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích thu hút đầu tư và Nhà nước muốn quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh này.

"Do đó, phương án tốt nhất là nên chỉ định doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia trong 5 năm thí điểm sẽ phù hợp hơn", vị này gợi ý.

Hàng tỉ USD cá cược bóng đá bất hợp pháp chảy ra nước ngoài mỗi năm Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được Bộ Tài chính xây dựng, Chính phủ ban hành năm 2017 sau 19 năm "thai nghén". Theo thông tin từ Ủy ban Thể dục thể thao khi đó, khảo sát của công ty cá cược thể thao hàng đầu của Anh là Ladbrokes, doanh số tại thị trường cá cược bất hợp pháp ở Việt Nam vào tháng 9-2007 đã là 3 - 4 tỉ USD. Còn theo Công ty cá cược Pools (Singapore), trong năm 2007, khoảng 200 triệu USD tiền cá độ bất hợp pháp tại Việt Nam chảy ra nước ngoài qua Macau, Hong Kong… Cuối năm 2020, tại tọa đàm "Công nghệ số và quản lý nhà nước về đặt cược thể thao", các chuyên gia cho biết thị trường cá cược bóng đá tại Việt Nam có doanh thu lên tới 10 - 12 tỉ USD/năm. Hằng năm, hàng tỉ USD cá cược bóng đá bất hợp pháp chảy ra nước ngoài. Một khi cá cược bóng đá quốc tế được triển khai hợp pháp tại Việt Nam, cá cược "lậu" chắc chắn sẽ giảm. Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được Chính phủ thông qua năm 2017 được coi là bước đột phá với lĩnh vực này. Dù vậy sau 8 năm ban hành, việc đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam vẫn chưa thể triển khai. Theo các chuyên gia thể thao, nguyên nhân là do danh mục trận đấu được đặt cược và số tiền người chơi được đặt cược mỗi ngày chưa phù hợp. Theo nghị định 06, chỉ có các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA công bố, phê chuẩn mới được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ VH-TT&DL ban hành quyết định danh mục 9 trận đấu, 15 giải đấu được phép đặt cược tại Việt Nam như World Cup bóng đá nam - nữ, Giải bóng đá vô địch U17 thế giới, U20 thế giới, Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ thế giới, các trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia... Trong khi đó toàn bộ hệ thống giải bóng đá vô địch các quốc gia, trong đó có các giải vô địch châu Âu như Ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), vô địch Tây Ban Nha (La Liga) và vô địch Ý (Serie A) là những giải đấu diễn ra quanh năm, thu hút nhiều người quan tâm nhất lại không có trong danh mục được phép kinh doanh đặt cược…

