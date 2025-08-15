Sao trẻ vượt mặt Messi và Ronaldo là ai?

Nuno Mendes vượt mặt Messi và Ronaldo về danh hiệu ở tuổi 23.



Chiến thắng của PSG trước Tottenham ở Siêu cúp châu Âu rạng sáng 14/8 không chỉ mang về chiếc cúp thứ 5 trong năm cho đội bóng nước Pháp mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cho Nuno Mendes.

Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số danh hiệu tập thể của mình lên con số 14, trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất ở độ tuổi 23.

Trước trận đấu này, Mendes ngang bằng Kingsley Coman với 13 danh hiệu và giờ đã vượt xa Kylian Mbappe (12), cùng nhiều huyền thoại như Pele và Messi (cùng 11), hay C.Ronaldo và Joao Neves (cùng 10).

Bộ sưu tập của Mendes bắt đầu từ ngày 23/1/2021, khi tài năng cùng Sporting Lisbon đánh bại SC Braga để vô địch Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha. Trong màu áo Lisbon, Mendes tiếp tục bổ sung thêm chức vô địch quốc gia và Siêu cúp Bồ Đào Nha, trước khi chuyển sang đầu quân cho gã nhà giàu nước Pháp PSG.

...

Tại Paris, Mendes liên tiếp gặt hái thành công: 4 chức vô địch Ligue 1, 2 Cúp Quốc gia Pháp, 2 Siêu cúp Pháp, 1 Champions League, cùng chức vô địch Nations League với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Chỉ trong chưa đầy 5 năm, Mendes đã sở hữu 14 danh hiệu lớn - 1 kỷ lục ở tuổi 23 khiến những ngôi sao hàng đầu thế giới như Mbappe, Yamal phải nể trọng.

Trong mùa giải trước, hậu vệ 23 tuổi này đã ghi 5 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn sau 54 trận ra sân cho PSG. Mendes cùng với Hakimi trở thành cặp hậu vệ cánh lợi hại bậc nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm này.

Nhờ thành tích chói sáng kể trên, Nuno Mendes đã được đề cử ở 2 danh hiệu Quả bóng vàng và Kopa Troyphy (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới). Hai giải thưởng danh giá này sẽ được trao trong đêm Gala vào ngày 22/9 tại Nhà hát Chatelet (Paris).

Với những gì làm được trong thời gian qua, Mendes hoàn toàn có thể phá kỷ lục trở thành "Vua danh hiệu" không chỉ ở tuổi 23 mà còn cả lịch sử bóng đá thế giới. Hiện siêu sao Messi đang giữ kỷ lục với 46 danh hiệu, theo sau là Dani Alves với 44 chiếc cúp.

Tác giả: Nguyễn Hưng



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

