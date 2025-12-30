Thời gian:
Cô gái chết bên vũng máu trong dãy trọ, nghi bị sát hại

Nghe tiếng la hét thất thanh, người dân chạy lại kiểm tra thì phát hiện cô gái tử vong bên vũng máu, nghi bị sát hại.

Công an phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ án mạng - Ảnh: T.T.

Đến 22h30 ngày 29-12, Công an xã Bàu Bàng, TP.HCM (khu vực thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cô gái nghi bị sát hại trong dãy trọ ở đường N7.

Tối cùng ngày, người dân sống trong dãy trọ ở đường N7, xã Bàu Bàng nghe tiếng la hét thất thanh kêu cứu.

Chạy lại kiểm tra, người dân phát hiện một cô gái đã tử vong bên vũng máu. Thời điểm này, họ phát hiện có một người đàn ông đi xe máy nhanh chóng rời khỏi dãy trọ.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Công an đang xác định danh tính nạn nhân, danh tính hung thủ, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa hai người.

Tác giả: TUẤN DUY

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

