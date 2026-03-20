Mang 1,5 tỷ đồng đi tìm mẫu ô tô “hưởng thụ” nhất thị trường

Tiện nghi chuẩn thương gia

Chia sẻ trênkênh Xế Cộng sau chuyến đi chinh phục Sa Pa cùng gia đình, một nữ hành khách trải nghiệm VinFast VF 9 ở hàng ghế thứ hai đã không giấu được sự phấn khích. ”Cảm giác ngồi rất sướng, đúng kiểu ghế chủ tịch. Xe có đủ tiện ích sưởi, làm mát và massage và rất nhiều chỗ để đồ... Tôi thích không gian như thế này, rất là tiện lợi”, chị nhận định.

Kể từ khi mới xuất hiện trên thị trường Việt, VF 9 đã gây chú ý với tùy chọn “ghế cơ trưởng” độc đáo mang lại trải nghiệm cao cấp vượt tầm giá cho hành khách trên xe. Bên cạnh đó, kích thước “hào phóng” của chiếc xe đảm bảo không gian thoải mái, rộng rãi cho cả 3 hàng ghế.

“Không gian của VF 9 vượt trội hoàn toàn so với một mẫu xe có giá lăn bánh tương đương. Nhiều khi ngồi văn phòng mỏi, tôi còn xuống xe mở ghế massage cho thoải mái. Tôi cũng sở hữu một chiếc Mercedes-Benz, nhưng đã sang xe điện rồi khó chuyển lại sử dụng xe xăng lắm”, anh Hùng, một chủ xe VF 9 tiên phong tại Hà Nội, chia sẻ trên kênh WhatcarVN.

Sự xa xỉ của VF 9 còn đến từ hệ thống dịch vụ thông minh VF Connect. Người dùng VF 9 được tận hưởng không gian thư giãn tuyệt đối với Trợ lý ảo VinFast 3.0 tích hợp AI tạo sinh, giao tiếp tự nhiên và thấu hiểu ngữ cảnh. Cùng đó là chợ ứng dụng VF Connect Store mở ra kho giải trí đa dạng như YouTube, Spotify để khách hàng nghe nhạc, xem phim mọi lúc mọi nơi. Loạt công nghệ này biến VF 9 thành một “ngôi nhà di động” cho cả gia đình trên các hành trình dài.

Thời điểm không thể tốt hơn để xuống tiền

Trong tháng 3/2026, nhiều người dùng thừa nhận sức hút của VF 9 càng tăng nhờ chính sách giá ưu đãi mạnh tay từ nhà sản xuất.

Đơn cử, anh Hùng cho rằng mức giá lăn bánh của VF 9 ở thời điểm hiện tại chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng là “không xe nào cạnh tranh được”. Từ mức giá niêm yết 1,499-1,699 tỷ đồng, khách hàng mua xe trong năm 2026 được hỗ trợ 10% giá niêm yết. Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện từ nay tới hết 31/3, khách hàng còn được tặng thêm 3% giá trị xe, đưa tổng mức ưu đãi trực tiếp lên tới 195-220 triệu đồng.

Trong khi đó, trường hợp mua xe trả góp, khách hàng được VinFast bảo lãnh để mua xe từ 0 đồng vốn đối ứng và có thể lựa chọn mức lãi suất cố định 3 năm đầu chỉ 5%/năm (thay thế ưu đãi 10%). Giải pháp này sẽ giảm bớt áp lực tài chính cho người mua, đặc biệt với các gia đình hoặc doanh nhân cần tối ưu dòng tiền.

Chưa hết, người dùng tiết kiệm thêm đáng kể chi phí lăn bánh nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, áp dụng tới hết tháng 2/2027. Ngoài ra, chủ xe mua từ 10/2/2026 còn được miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng) tại các trạm công cộng V-Green.

Cộng dồn các ưu đãi, VF 9 có thể xuống đường chỉ từ 1,3 tỷ đồng (bản Eco) và 1,5 tỷ đồng (bản Plus), ngang các mẫu xe phân khúc D.

Với sự toàn diện từ tiện nghi, công nghệ thông minh cho đến chi phí sở hữu tối ưu, VinFast VF 9 được cho là khoản “đầu tư thụ hưởng” xứng đáng bậc nhất trên thị trường hiện nay.

