Man City thắng 10-1 trong ngày 10-1

Vào đúng ngày 10-1 theo giờ Anh, Man City đã thắng đúng với tỉ số 10-1. Trước đối thủ đến từ League One, Man City không mất nhiều thời gian để biến trận đấu thành màn tập dượt đúng nghĩa, phô diễn sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt giữa hai đội.

Antoine Semenyo ghi bàn ngay trận ra mắt City

Chiến thắng 10-1 không chỉ là thắng lợi đậm nhất trong lịch sử Man City tại FA Cup, mà còn giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên ghi từ 10 bàn trở lên trong một trận FA Cup kể từ khi Tottenham đánh bại Crewe 13-2 vào năm 1960. Một cột mốc mang tính lịch sử, phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của nhà đương kim vô địch nước Anh.

Tâm điểm của trận đấu thuộc về Antoine Semenyo, tân binh trị giá 62,5 triệu bảng vừa gia nhập từ Bournemouth. Ngay trong lần đầu ra sân, tiền đạo người Ghana đã ghi bàn, đánh dấu màn ra mắt trong mơ và nhanh chóng hòa nhập với cỗ máy tấn công của Man City. Sự hứng khởi ấy còn lan tỏa khi Rodri có bàn thắng đầu tiên sau 20 tháng chờ đợi, trong khi Rico Lewis lập cú đúp cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Etihad.

...

Ngay trong hiệp một, Man City đã gần như định đoạt số phận trận đấu với bốn bàn thắng. Max Alleyne mở màn bữa tiệc bằng pha lập công đầu tiên cho đội một. Hàng thủ Exeter sau đó liên tục tự bắn vào chân mình với hai tình huống phản lưới nhà, góp phần đẩy tỉ số lên mức chóng mặt. Những bàn thắng tiếp theo lần lượt được ghi bởi Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly và viên ngọc thô 17 tuổi Ryan McAidoo, hoàn tất một hiệp đấu mang tính hủy diệt.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, ghi thêm nhiều bàn thắng trong sự bất lực của đối thủ. Exeter chỉ kịp để lại dấu ấn nhỏ nhoi bằng bàn thắng danh dự của George Birch ở những phút cuối, như một lời an ủi cho nỗ lực không mệt mỏi của đại diện League One.

Chiến thắng này không chỉ giúp Man City giải tỏa áp lực sau chuỗi ba trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, mà còn trở thành thắng lợi đậm nhất của họ trên mọi đấu trường kể từ năm 1987. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, màn vùi dập Exeter giống như một lời khẳng định đanh thép rằng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao, bằng sức mạnh, chiều sâu và bản lĩnh của một tập thể ở đẳng cấp khác biệt.

Tác giả: Thiện Nguyên

Nguồn tin: anninhthudo.vn