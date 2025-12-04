M.ạ.o d.a.n.h cán bộ quân sự xã để l.ừ.a đ.ả.o

Trước đó, chị N.T.T.H (sinh năm 1979, trú thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã đề nghị đặt một lẵng hoa, đồng thời nhờ chị H liên hệ đặt bánh tại cửa hàng khác với số tiền lên đến 70 triệu đồng.

Chị H đến công an xã trình báo sự việc.



Để tạo lòng tin, đối tượng làm giả hóa đơn chuyển khoản gửi cho cửa hàng bánh, sau đó viện lý do “ghi sai nội dung chuyển khoản” và đề nghị chị H thanh toán trước, “cơ quan sẽ hoàn trả sau”. Đối tượng còn chuẩn bị nhiều giấy tờ, văn bản giả mạo nhằm hợp thức yêu cầu và liên tục thúc giục chị H chuyển tiền.

...

Phát hiện dấu hiệu bất thường, chị H kịp thời trình báo Công an xã Thiên Cầm. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng xác minh, khẳng định Ban Chỉ huy Quân sự xã không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc đặt hoa, bánh. Công an xã đã hướng dẫn bị hại dừng toàn bộ giao dịch, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo trên.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV