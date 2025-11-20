Philippines phát hiện cựu thị trưởng người Trung Quốc là 'trùm' khu lừa đảo

Bà Alice Guo, cựu thị trưởng Bamban, dự phiên điều trần tại Thượng viện Philippines về cáo buộc buôn người vào ngày 9-9-2024 - Ảnh: AFP

Ngày 20-11, tòa án Philippines đã tuyên án tù chung thân đối với bà Alice Guo - công dân Trung Quốc giả mạo là người Philippines, sau đó trở thành thị trưởng - cùng 7 người khác vì tội buôn người, theo Hãng tin AFP.

Cựu thị trưởng Alice Guo (35 tuổi) đã trở thành tâm điểm chú ý vì mối quan hệ với các công ty cá cược trực tuyến tại Bamban. Gốc gác của bà Guo cũng bị nghi ngờ.

Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) sau đó xác định bà Alice Guo và người mang quốc tịch Trung Quốc Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình) là một. Theo luật Philippines, người có quốc tịch nước ngoài không được phép tranh cử chức vụ trong chính quyền Philippines.

Philippines cho biết bà Guo đã chịu trách nhiệm giám sát một trung tâm cờ bạc trực tuyến do người Trung Quốc điều hành, nơi hàng trăm người bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo và có nguy cơ bị tra tấn.

Khu tổ hợp rộng lớn này - bao gồm các tòa nhà văn phòng, biệt thự sang trọng và một hồ bơi lớn - đã bị đột kích vào tháng 3-2024 sau khi một người lao động trốn thoát và gọi cảnh sát.

Hơn 700 người Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, vùng lãnh thổ Đài Loan, Indonesia và Rwanda đã được tìm thấy tại hiện trường, cùng với các tài liệu cho thấy Alice Guo là chủ tịch của công ty sở hữu khu phức hợp.

Phát biểu bên ngoài một tòa án khu vực ở Manila, công tố viên nhà nước Olivia Torrevillas cho biết cả 8 bị cáo đều bị tuyên án tù chung thân.

"Sau hơn một năm, tòa đã đưa ra phán quyết có lợi cho chúng ta. Alice Guo bị kết tội cùng 7 đồng phạm và chịu án tù chung thân" - bà Torrevillas nói, song từ chối nêu tên các bị cáo khác do luật bảo mật.

Người phát ngôn Ủy ban Phòng chống tội phạm có tổ chức Philippines thông tin bà Guo và ba người khác bị kết tội tổ chức hoạt động buôn người trong khu phức hợp. Bốn người khác bị kết tội thực hiện hành vi buôn người.

Bà Guo bị cảnh sát Indonesia bắt giữ vào tháng 9-2024 sau khi bỏ trốn khỏi Philippines.

Mặc dù bà Guo đã đắc cử thị trưởng thị trấn Bamban (nơi đặt trung tâm lừa đảo), tòa án ở Manila hồi tháng 6 nêu rõ bà Guo, công dân Trung Quốc, chưa bao giờ đủ điều kiện giữ chức vụ này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Tác giả: THANH BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ