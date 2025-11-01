Lý do Mbappe thất thế trong cuộc đua Quả bóng Vàng

Sau khi gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2024, Kylian Mbappe đã có mùa giải đầu tiên ấn tượng với 44 bàn thắng, giành Siêu cúp UEFA và Cúp Liên lục địa. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp chỉ về đích ở vị trí thứ 7 trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng 2025, chứng kiến đồng đội cũ Ousmane Dembele được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.

Cho đến nay, vị trí cao nhất Mbappe từng đạt được trong sự nghiệp là hạng 3 vào năm 2023, sau Lionel Messi và Erling Haaland, trong một năm anh còn chịu nỗi đau thua trận chung kết World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp. Áp lực càng được đẩy lên khi những thần đồng mới như Lamine Yamal của Barcelona đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm cho các giải thưởng cá nhân trong tương lai.

Mbappe không thể giành Quả bóng Vàng nếu Real Madrid chưa lấy lại sự "thống trị ổn định".



Marcel Desailly, nhà vô địch World Cup 1998 cùng đội tuyển Pháp, thừa nhận rằng Mbappe đã thực hiện bước đi đúng đắn khi chuyển đến Santiago Bernabeu, nhưng khẳng định anh không thể giành được danh hiệu cá nhân danh giá này cho đến khi Real Madrid tìm lại được sự thống trị ổn định tại cả La Liga và Champions League.

Chia sẻ với Goal UK, Desailly nhận định về đồng hương của mình. "Mbappe thật tuyệt vời. Cậu ấy đã thực hiện bước đi đúng đắn khi gia nhập Real Madrid để hướng tới danh hiệu Quả bóng Vàng mà mình khao khát. Ở PSG, cậu ấy đã có những năm tháng rực rỡ, nhưng thật không may khi đội bóng đó, dù có nhiều ngôi sao, lại không thể thực sự tỏa sáng ở cấp độ châu Âu", Desailly nói.

Tuy nhiên, huyền thoại người Pháp cũng chỉ ra rằng Real Madrid hiện không còn ở đỉnh cao phong độ: "Chu kỳ thành công của Madrid đã chững lại. Họ vẫn thắng, nhưng phần nhiều là nhờ may mắn. Đội hình vẫn thiếu sự kết nối, đặc biệt là giữa Mbappe và Vinicius. Đó là điều cậu ấy cần cải thiện nếu muốn đạt tầm Quả bóng Vàng".

Dưới triều đại huấn luyện viên Xabi Alonso, Mbappe đang là ngôi sao sáng nhất của Real Madrid. Anh đã ghi 15 bàn sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Ở cấp đội tuyển, Mbappe chỉ còn 4 bàn nữa để cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Olivier Giroud cho đội tuyển Pháp, đồng thời chuẩn bị cán mốc 100 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước mắt mục tiêu của Mbappe sẽ là dẫn dắt Madrid chinh phục Champions League và hướng tới World Cup 2026, đây là cơ hội vàng để Mbappe chạm tay vào Quả bóng Vàng.



