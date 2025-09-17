Mbappe rực sáng, Real lại thắng với 10 người

Trên sân nhà, Real Madrid tràn lên tấn công. Chỉ trong 10 phút, đại diện La Liga đã có đến 3 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Kylian Mbappe, Franco Mastantuono đều không thể tận dụng để giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Sau hàng loạt pha bỏ lỡ, CĐV tại Bernabeu chết lặng khi chứng kiến đội chủ nhà để thủng lưới. Phút 22, Mason Greenwood đoạt bóng từ Arda Guler, trước khi kiến tạo để Timothy Weah sút tung lưới chủ nhà.

Trong hoàn cảnh khó khăn, Rodrygo đã giúp chủ nhà tìm bàn gỡ. Phút 27, cầu thủ người Brazil đi bóng lắt léo, buộc Geoffrey Kondogbia phạm lỗi trong vùng cấm dẫn đến phạt đền. Từ cự ly 11 m, Kylian Mbappe tung cú đá chuẩn xác, đánh lừa thủ môn đội khách.

Mbappe liên tục sắm vai người hùng của Real.

...



Trong phần còn lại của trận đấu, Real Madrid tấn công dồn dập nhưng nỗ lực của dàn sao áo trắng không hiệu quả. Cuối hiệp một, Mbappe đã làm những gì khó nhất nhưng trước khung thành rộng mở, tân binh trẻ Franco Mastantuono lại không thể ghi bàn. Ngay đầu hiệp hai, Mbappe bị xà từ chối một cú sút xa hiểm hóc.

Khó khăn chồng chất với "Los Blancos", khi họ phải chơi thiếu người từ phút 72, sau tấm thẻ đỏ của Dani Carvajal. Hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha bị đuổi khỏi sân sau pha húc đầu vào mặt thủ thành Geronimo Rulli.

Dù có lợi thế hơn người, Marseille không thể dồn ép Real. Thậm chí, đội khách còn nhận bàn thua thứ 2. Phút 81, Vinicius đi bóng tốc độ và kiếm về quả phạt đền. Mbappe tận dụng để ấn định chiến thắng nghẹt thở cho chủ nhà. Cách đây ít ngày, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đánh bại Real Sociedad tại La Liga với chỉ 10 người trên sân.

Với Mbappe, anh duy trì phong độ ấn tượng. Từ đầu mùa giải, chân sút sinh năm 1998 đã góp công vào 10 bàn thắng (8 bàn, 2 kiến tạo) chỉ sau 7 lần ra sân ở mọi cấp độ.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn

