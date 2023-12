Lời khai ban đầu của kẻ s.á.t h.ạ.i vợ mang song thai và cha mẹ vợ

Như CAND Online đưa tin, sáng 4/12, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông Phan Văn Sự (SN 1954) nên đến kiểm tra, phát hiện ông Sự và vợ Trần Thị Gọn (SN 1955) cùng con gái Phan Liêng Khương (SN 1985, mang song thai nữ gần tới ngày sinh) tử vong bất thường, đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Đối tượng Khoa tại cơ quan Công an.



Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng Khoa liên quan vụ việc nên tiến hành tạm giữ để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận, do sống cùng với nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ.

... Hung thủ đã lấy chiếc xe máy này của cha vợ để bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thời điểm đối tượng bị Công an bắt giữ.



Khoa còn khai nhận, sau khi sát hại cả nhà vợ, đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Định Bình, TP Cà Mau vào lúc 17h15 cùng ngày 4/12. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra mở rộng. Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.



Tác giả: V.Đức - H.Giang

Nguồn tin: cand.com.vn