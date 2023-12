Tạm giữ nghi phạm gây t.h.ả.m á.n 3 người cùng gia đình c.h.ế.t ở Cà Mau

Như CAND Online đưa tin, sáng 4/12, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông Phan Văn Sự (SN 1954) nên đến kiểm tra, phát hiện ông Sự và vợ là Trần Thị Gọn (SN 1955) cùng con gái Phan Liêng Khương (SN 1985, mang song thai nữ gần tới ngày sinh) tử vong bất thường.

Hiện trường vụ thảm án.



Theo đó, ông Sự tử vong trong phòng ngủ, chị Khương tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà Gọn được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 mét.

Chiều cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Cái Nước, phối hợp với Viện KSND tỉnh tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hiện, tên, tuổi, năm sinh của nghi phạm chưa được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cung cấp, chỉ biết nghi phạm là chồng sau của chị Khương.



