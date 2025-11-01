Đúng 1 năm trước, loạt xe mới mở bán tại Việt Nam: Có cả sedan, SUV, bán tải, các mẫu hybrid từng 'hot' nay giảm giá cả trăm triệu đồng

Đúng tròn một năm trước, Vietnam Motor Show (VMS) 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ 19 thương hiệu ô tô và xe máy cùng gần 300 gian hàng công nghiệp phụ trợ. Điểm nổi bật của kỳ triển lãm là sự xuất hiện dày đặc của các mẫu xe điện hóa và công nghệ xanh. Đó là lý do mà 3 trong số 4 mẫu xe ra mắt và được mở bán ngay từ sự kiện là xe hybrid.

Honda Civic

Ra mắt tại VMS 2024, Honda Civic facelift đánh dấu lần đầu tiên mẫu sedan hạng C này có tùy chọn hybrid tại Việt Nam. Xe được giới thiệu với ba phiên bản gồm G, RS và e:HEV RS, giá lần lượt từ 789 đến 999 triệu đồng.

Ở thời điểm ra mắt, Civic mới nhận được các nhận xét về giá cao. Tuy nhiên, sau đó chưa đầy 1 năm, xe đã được hãng khuyến mãi rất nhiều. Civic e:HEV RS lô 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 100 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại gồm Civic RS (xăng) và Civic G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 39,5-44,5 triệu đồng, kèm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Honda Civic được giảm giá mạnh so với mức giá niêm yết từng bị nhận xét là đắt đỏ. Ảnh: Đại lý

So với bản trước, Civic mới chủ yếu tinh chỉnh ở chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt tách rời cụm đèn và hốc gió trước thiết kế lại. Bản e:HEV RS có mâm mới. Nội thất vẫn giữ phong cách quen thuộc, thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh Bose 12 loa. Trang bị an toàn đáng chú ý khi có thêm các cảm biến va chạm quanh xe.

Động cơ hybrid là điểm đặc biệt trên Civic. Phiên bản Civic e:HEV RS được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm.

Nguồn số liệu: VAMA

Trong 3 quý đầu năm 2025, Honda Civic không có biến động quá lớn về doanh số. Từ nửa sau của năm, mẫu xe này bắt đầu được khuyến mãi nhiều nên không bị sụt giảm dần đều doanh số như nhiều mẫu sedan khác.

Toyota Camry

Toyota Camry thế hệ mới cũng là một điểm nhấn thu hút sự chú ý tại VMS 2024. Xe có ba phiên bản, giá từ 1,22 đến 1,53 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với đời trước.

Hiện nay, Camry đang được khuyến mãi 50% trước bạ từ chính hãng, tương đương mức giảm 61-77 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này trước đó từng được các đại lý giảm giá mạnh 90-100 triệu đồng để “dọn kho” lượng xe sản xuất năm 2024 còn tồn.

Từ một mẫu xe "hot", khan hàng, Toyota Camry thế hệ mới nay được giảm giá mạnh. Ảnh: Đại lý

Thiết kế của Camry 2025 lấy cảm hứng từ dòng Crown, song vẫn giữ kiểu sedan truyền thống. Nội thất hiện đại và gọn gàng hơn, với màn hình trung tâm 12,3 inch, đồng hồ kỹ thuật số lớn, điều hòa 3 vùng, sạc không dây, HUD 10 inch và hệ thống âm thanh JBL. Xe cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 với các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến hơn.

Động cơ hybrid trên Camry mới kết hợp máy xăng 2.5L và mô-tơ điện, cho công suất 225 mã lực, mô-men xoắn 221 Nm, hộp số e-CVT. Bản 2.0Q vẫn duy trì động cơ xăng 2.0L, công suất 170 mã lực. Hệ thống pin chuyển sang loại Lithium-ion.

... Nguồn số liệu: VAMA

Từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số Camry chỉ bùng nổ từ tháng 4, sau đó giảm dần cho đến hiện tại. Tuy nhiên, trong phân khúc, mẫu xe này vẫn bán chạy nhất. Đối thủ Mazda6 đã rút khỏi thị trường. Kia K5 và Honda Accord luôn nằm trong nhóm bán ít nhất thị trường.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek được bổ sung vào phân khúc dưới Forester. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối hai phiên bản, giá bán 1,098 đến 1,268 tỷ đồng. Riêng 99 khách hàng đầu tiên được hưởng mức ưu đãi từ 999 triệu đồng.

Mẫu xe này hiện được khuyến mãi nhiều nhất trong nhóm xe hybrid được đề cập. Mức giảm cao nhất lên tới 239 triệu đồng, áp dụng cho bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 1,03 tỷ đồng. Phiên bản tiêu chuẩn được giảm 199 triệu, còn 899 triệu đồng.

Subaru Crosstrek từng gây tranh cãi về giá bán cao nhưng nay đã giảm giá nhiều. Ảnh: Đại lý

Ngoại thất Crosstrek giữ nhận diện đặc trưng của Subaru với phần đầu xe cao, lưới tản nhiệt lục giác và đèn chiếu sáng LED sắc nét. Bộ mâm 18 inch, ốp viền nhựa và gầm cao tạo dáng SUV đậm chất địa hình. Nội thất mang phong cách thực dụng, tập trung vào người lái, với màn hình trung tâm dọc 11,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số, ghế ôm người bọc da pha nỉ. ADAS là trang bị tiêu chuẩn. Hai phiên bản Crosstrek có trang bị tương đồng, khác biệt chủ yếu ở hệ truyền động. Bản tiêu chuẩn dùng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Bản cao cấp trang bị hệ hybrid gồm động cơ xăng 2.0L (145 mã lực, 188 Nm) kết hợp mô-tơ điện (13,6 mã lực, 65 Nm), hộp số CVT và hệ dẫn động AWD.

Isuzu D-Max

Phiên bản facelift của Isuzu D-Max được giới thiệu tại VMS 2024, với giá từ 650 đến 880 triệu đồng.

Isuzu D-Max có cải tiến nhưng không quá nổi bật. Ảnh: Đại lý

Mẫu bán tải này được tinh chỉnh nhẹ thiết kế. Cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu được làm mới, lưới tản nhiệt, ca pô và cản sau cũng được tinh chỉnh tạo vẻ cứng cáp hơn. Khoang nội thất có đồng hồ tốc độ bán điện tử, màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết nối USB-C, điều hòa hai vùng độc lập và ghế lái chỉnh điện. Xe vẫn chưa có ADAS như các đối thủ.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ diesel 1.9L, công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động.

Nguồn số liệu: VAMA

Trong phân khúc bán tải, ngoại trừ Ford Ranger, các mẫu xe khác đều xếp sau khá xa về doanh số. Xếp trên Isuzu D-Max còn là Mitsubishi Triton và Toyota Hilux.

Ngoài các mẫu xe kể trên, VMS 2024 còn là nơi nhiều thương hiệu chọn để giới thiệu sản phẩm mới dưới dạng trưng bày, thay vì mở bán ngay. Một số mẫu xe sau đó được hoàn thiện và ra mắt chính thức trong năm 2025, như thế hệ mới của Skoda Kodiaq cùng hai mẫu Kushaq và Slavia, hay dòng MPV MG G50. Điều này cho thấy các hãng xe vẫn xem triển lãm là bước khởi động quan trọng để thăm dò thị hiếu và chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh ở giai đoạn tiếp theo.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn