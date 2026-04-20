Kỹ sư 30 tuổi m.ấ.t t.í.c.h ở Hà Tĩnh, hơn 200 người được huy động tìm kiếm, 3 ngày đã qua vẫn chưa thấy

Các lực lượng sử dụng ca nô tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Văn Nguyễn).



Báo VietNamNet đưa tin, chiều 19/4, lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16/4, anh N.Đ.K. (SN 1996, quê Vĩnh Long) cùng một số người ra tắm tại khu vực bãi biển Mũi Đao, tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn (thuộc thị xã Kỳ Anh cũ).

Trong lúc tắm, anh K. không may bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích.

...

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hơn 200 người gồm công an, dân quân, bộ đội biên phòng, cán bộ địa phương và các đội thiện nguyện từ nhiều tỉnh, thành đã được huy động tham gia tìm kiếm.

Theo Dân trí, các lực lượng sử dụng ca nô, thuyền, thiết bị bay không người lái, đồng thời tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển. Các lán tạm cũng được dựng để phục vụ công tác tìm kiếm.

"Dù đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc hơn 3 ngày qua, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân", ông Cương nói.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn cho biết thêm anh K. làm kỹ sư xây dựng, đã có vợ và con nhỏ.

Tác giả: Mỹ Anh (t/h)

