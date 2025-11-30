Không khí lạnh "lạ thường" liên tiếp ập về, dự báo ngày rét đậm nhất 2025

Ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc có nơi rất rét, xuất hiện sương muối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/11), không khí lạnh tăng cường thấm sâu khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, ban ngày trời nắng. Từ đêm 30/11, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi.

Do thời tiết rét khô, các khu vực chủ yếu lạnh về đêm và sáng; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Ở các vùng núi cao, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/11, theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, sáng ít mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2. Khu vực phía Tây thành phố rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Khu vực phía Nam và phía Bắc rét đậm, nhiệt độ 13-15 độ. Trung tâm thành phố rét, nhiệt độ 14-16 độ.

Đến trưa và chiều, Hà Nội nắng hanh, ấm hơn, nhiệt độ tăng lên 24-26 độ, độ ẩm chỉ còn 50-60%. Hình thái thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày 2/12. Từ 3/12, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống khiến Hà Nội có mưa nhỏ và tiếp tục giảm nhiệt.

Sương muối xuất hiện dày đặc trong sáng 29/11 tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. ẢNH: Hà Giang (Báo Thanh Niên).

Dự báo thời tiết các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý trước đó sáng 29/11, người dân ở các xã Sa Phìn, Lũng Cú, Sơn Vĩ trên vùng cao nguyên đá tỉnh Tuyên Quang ngỡ ngàng khi sương muối xuất hiện khắp nơi. Ngay tại trung tâm xã Lũng Cú, nhiệt độ ban đêm ở đây giảm xuống 1 độ C, mặt cỏ, hoa màu nằm sát mặt đất đều có sương muối phủ dày.

Dự báo từ giữa tháng 12 trở đi, miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày. Không chỉ ở phía bắc, vùng núi cao các tỉnh Bắc Trung bộ năm nay sẽ có băng giá, sương muối.

Dự báo thời điểm rét nhất mùa đông năm nay

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chia sẻ với Thanh Niên, dự báo trong tháng 12/2025 - 1/2026 sẽ là cao điểm không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Điểm đặc biệt của năm nay là không khí lạnh cường độ mạnh, xâm nhập sâu xuống phía nam, không chỉ ảnh hưởng miền Bắc mà còn bao trùm cả khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Dự báo từ giữa tháng 12 trở đi, miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại, vùng núi xuất hiện băng giá, sương muối.

Cũng theo ông Lâm, điểm đặc biệt nữa của mùa đông năm nay, miền Bắc và cả khu vực Bắc Trung bộ sẽ có nhiều ngày rét khô, trời rét về đêm, ban ngày trời nắng. Rét khô sẽ là hình thế thời tiết phổ biến trong tháng 12/2025 kéo đến hết tháng 1/2026.

"Ở trạng thái rét khô thì hơi nước ngưng tụ trên bề mặt lá cây, các bề mặt dễ tạo thành băng giá, sương muối khi nền nhiệt độ xuống xấp xỉ 0 độ C. Ở những vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu về ban đêm thì lớp băng giá, sương muối sẽ rất dày. Trong những tháng tới, băng giá, sương muối sẽ xảy ra nhiều hơn ở vùng núi Bắc bộ và vùng núi Thanh Hóa có khả năng xảy ra băng giá, sương muối trong mùa đông năm nay", ông Lâm nói.

Ngoài ra, ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cũ chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, cho rằng những năm trước, băng giá, sương muối thường xuất hiện trong giai đoạn giữa hoặc gần cuối mùa đông khi không khí lạnh có cường độ mạnh và tần suất xảy ra là không nhiều. Nhưng trong năm nay, băng giá, sương muối liên tục xuất hiện ngay từ đầu mùa đông.

"Theo kinh nghiệm của tôi quan sát từ giai đoạn năm 2008 đến nay, thường thì những năm có nhiều bão, mưa lũ thì năm đó mùa đông sẽ rất rét, khắc nghiệt", ông Hải nói.

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 1/12

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ đêm 30/11 khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/12 đến ngày 9/12

- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Thời tiết có mưa vài nơi; riêng từ đêm 2-3/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 4-6/12 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: Khoảng ngày 3-5/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Trung Bộ: Dự báo thời tiết thời kỳ từ khoảng 2-4/12, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to ở phía Bắc.

- Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 2-4/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Nam Bộ: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 2-4/12 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

