Ông Anutin được bầu làm Thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ thứ hai

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 19-3

Ông Anutin giành chiến thắng áp đảo

Theo báo Nation, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnvirakul - giành 293 phiếu ủng hộ trong phiên họp đặc biệt của Hạ viện ngày 19-3, trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Anutin vượt xa đối thủ Natthaphong Ruengpanyawut (119 phiếu), trong khi 86 nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

Phiên họp diễn ra lúc 10h cùng ngày, do Chủ tịch Hạ viện Sophon Saram chủ trì, nhằm thông qua nhân sự đứng đầu chính phủ theo Điều 159 Hiến pháp.

Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng trong bối cảnh chính trường Thái Lan bước vào giai đoạn định hình sau tổng tuyển cử ngày 8-2.

Trước đó, khi được đề cử, ông Anutin cam kết điều hành đất nước trên tinh thần hợp tác với mọi đảng phái, nhấn mạnh tất cả nghị sĩ đều là đại diện bình đẳng của người dân. Ông cho biết sẵn sàng lắng nghe góp ý, phản biện và chuyển hóa thành hành động nếu được giao trọng trách.

"Tôi sẽ là một thủ tướng làm việc với mọi đại diện của người dân Thái Lan bằng tất cả khả năng của mình, nhằm mang lại lợi ích và phúc lợi lớn nhất cho đất nước và người dân", ông nói.

Ông cũng dẫn thông điệp của nhà vua tại phiên khai mạc quốc hội ngày 14-3 làm định hướng: việc điều hành đất nước phải đặt lợi ích và phúc lợi của người dân lên hàng đầu, đồng thời tuân thủ khuôn khổ hiến pháp.

Nhìn lại nhiệm kỳ trước, ông Anutin cho biết dù là chính phủ thiểu số nhưng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Nếu tiếp tục lãnh đạo, ông cam kết cùng nội các thúc đẩy hoạt động lập pháp và xử lý hiệu quả các vấn đề còn tồn đọng.

Kết thúc bài phát biểu, ông nhấn mạnh sẽ tôn trọng mọi kết quả từ Hạ viện và gửi lời cảm ơn tới các nghị sĩ, công chức cùng người dân đã đồng hành với chính phủ.

Những thách thức phía trước

Tuy nhiên chính phủ mới phải đối mặt nhiều sức ép. Trong nước, tăng trưởng kinh tế Thái Lan chậm lại trong năm qua, ngành du lịch phục hồi yếu, trong khi các nước láng giềng nổi lên như điểm đến hấp dẫn hơn cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bối cảnh quốc tế cũng thêm bất lợi. Sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, xung đột Trung Đông bùng phát khiến thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Theo AFP, ông Anutin tuyên bố muốn "biến khủng hoảng Trung Đông thành cơ hội cho Thái Lan", nhưng thực tế nước này đang chịu tác động từ giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung.

Nhà khoa học chính trị Yuttaporn Issarachai nhận định ưu tiên của chính phủ đã chuyển sang các thách thức bên ngoài, đặc biệt là hệ lụy kinh tế từ xung đột Trung Đông.

Theo ông, nội các chưa đưa ra giải pháp đủ mạnh để hạ giá nhiên liệu, chủ yếu vẫn là các biện pháp tạm thời như khuyến khích làm việc tại nhà.

Ở khía cạnh an ninh, căng thẳng biên giới với Campuchia tiếp tục là vấn đề dai dẳng, dù hai bên đang duy trì lệnh ngừng bắn mong manh.

Đường biên giới dài khoảng 800km chưa được phân định hoàn toàn, và quân đội Thái Lan từng kiểm soát một số khu vực tranh chấp trong đợt giao tranh hồi tháng 12-2025.

Dù vậy, theo các chuyên gia, mối quan tâm lớn nhất của cử tri đã thay đổi. "Nền kinh tế giờ là ưu tiên hàng đầu của người dân", ông Yuttaporn nói.

Tác giả: CÔNG KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

