Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải trở thành đại biểu HĐND trẻ nhất tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 91,47%

Tỉnh Quảng Trị công bố danh sách 62 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có ông Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, ông Nguyễn Viết Vương được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 91,47%, là đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá IX nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Viết Vương là con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và là chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ngày 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 48, công bố danh sách chính thức các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Viết Vương có trình độ đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh và tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh. Tại đơn vị này có tổng cộng 7 ứng viên. Toàn tỉnh Quảng Trị có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tập đoàn Sơn Hải có tên đầy đủ là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, được thành lập vào ngày 13/4/1998. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Trước đó, theo bản đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2024, tập đoàn có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Các cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn góp) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1% vốn góp).

Đến cuối tháng 5/2024, tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.

