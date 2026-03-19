Đánh bạn nhậu tử vong sau khi "chén chú, chén anh" tại phòng trọ

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, trú tại phường Pleiku, Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra, năm 2015, Tuấn làm phụ hồ cùng một người đàn ông tên Thành (thường gọi là Tý Thành, chưa rõ nhân thân, lai lịch). Vào tháng 6/2025, Tuấn thấy Thành đang ngồi xin tiền trên đường nên rủ về ở trọ cùng mình tại đường Ngô Thị Nhậm, phường Pleiku.

Tuấn (áo xanh) thực nghiệm lại hành vi phạm tội của mình (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).



Sáng 13/3, trong lúc ngồi nhậu tại phòng trọ, Thành say rượu rồi chửi Tuấn. Bực tức vì bị xúc phạm, Tuấn dùng tay đấm vào cằm Thành khiến nạn nhân bị rách da, chảy máu. Do được mọi người can ngăn nên cả hai tiếp tục ngồi uống rượu.

Đến 13h cùng ngày, Tuấn chở Thành đến chòi rẫy của một người quen tại xã Gào (Gia Lai) để ăn uống. Tại đây, Thành tiếp tục lớn tiếng chửi Tuấn về việc bị đánh trong buổi sáng.

... Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).



Không kiềm chế được, Tuấn đã dùng chân đá trúng miệng Thành khiến nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống đất. Đến tối cùng ngày, thấy Thành nôn ra máu, Tuấn đưa nạn nhân về nhà nằm nghỉ. Tuy nhiên, đến khoảng 23h30, Tuấn phát hiện Thành đã tử vong.

Sáng 14/3, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, nguyên nhân từ cú ngã đập đầu xuống đất.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

