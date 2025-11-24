Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh, miền Trung lại mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều và đêm 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, từ ngày 25-11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội phổ biến không mưa, từ ngày 25-11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay 24-11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23-11 đến 3 giờ ngày 24-11 có nơi trên 30 mm như: trạm Sơn Long (Đắk Lắk) 35,2 mm, trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 34,7 mm, trạm Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 34,2 mm…

Từ sáng sớm đến hết đêm 24-11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60 mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 24-11, ở khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

