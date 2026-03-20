Giá xăng RON 95 tăng hơn 5.100 đồng/lít.

Tối 19/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 23h cùng ngày.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 4.670 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 5.120 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 27.170 đồng/lít và xăng RON 95 là 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 6.400 đồng/lít lên 33.420 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/lít lên 22.180 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ sáu liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Mức chi thấp hơn các kỳ trước. Dầu diesel và dầu hỏa chi quỹ 4.000 đồng, xăng và mazut 3.000 đồng một lít.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý 3/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng RON 95 ở mức cao nhất từ tháng 7/2022 - giai đoạn xảy ra khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến giữa Nga - Ukraine. Song mức này vẫn thấp hơn mức đỉnh 32.870 đồng một lít thiết lập vào tháng 6/2022. Còn dầu hỏa và mazut cùng ghi nhận mức cao kỷ lục từ năm 2019 trở lại đây.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết 15/3, Việt Nam nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch hơn 1,94 tỷ USD - tăng 42-43% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng 15 ngày đầu tháng 3, khối lượng xăng dầu nhập về đã tăng 41,4%, kéo theo giá trị kim ngạch vọt lên 89,2% so với cùng kỳ.

