Biển Đông có thể có 2 cơn bão, áp thấp trong một tháng tới, không khí lạnh xuất hiện cuối tháng 9

Bão số 5 làm tốc mái nhà dân ở Hà Tĩnh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 11-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành bản tin dự báo thời tiết trên cả nước trong vòng một tháng tới (từ 11-9 đến 10-10).

Cụ thể, dự báo trong thời kỳ dự báo, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trên Biển Đông khoảng 2,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam khoảng 1,1 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Về mưa, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực Nam Bộ và các nơi khác ở Trung Bộ có nhiều ngày có mưa rào và dông. Trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.

Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Về nắng nóng, có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế trong những ngày đầu của thời kỳ dự báo.

Miền Trung có thể xảy ra lũ lịch sử Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo từ nay đến cuối năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều hơn trung bình nhiều năm. Khoảng 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và một nửa số cơn này có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. ... "Từ nay đến tháng 10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế là khu vực trọng tâm của bão hoặc áp thấp nhiệt đới tác động. Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 11, từ Huế trở vào duyên hải Nam Trung Bộ, cũng như khu vực Nam Bộ là khu vực trọng tâm. Cần đề phòng những cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông làm cho thời gian ứng phó ngắn" - ông Hưởng lưu ý. Theo ông Hưởng, từ nay đến hết tháng 11, khu vực Trung Bộ khả năng có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. "Trường hợp bão hoặc áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Trung kết hợp với gió đông và không khí lạnh thì có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn, đây là điều mà Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lo ngại về khả năng xảy ra lũ lịch sử ở khu vực miền Trung trong thời gian tới" - ông Hưởng nói.

Chiều tối nay, Nam Bộ có nơi mưa trên 70mm Dự báo ngày và đêm 11-9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Chiều và tối 11-9, ở khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác giả: Chí Tuệ



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

