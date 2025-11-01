Không khí lạnh "lạ thường" dồn dập, dự báo ngày rét đậm nhất 2025

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Hà Nội

Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường nên đêm 26 và sáng nay (27/10), Hà Nội mây thay đổi, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi phía Bắc và phía Tây có thể ở mức 19-21 độ C.

Trưa và chiều 27/10, Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ tăng 5-7 độ C, mức trung bình cao nhất phổ biến từ 27-29 độ C; riêng khu vực trung tâm thành phố, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 28-30 độ C.

Đầu tuần này, Hà Nội duy trì thời tiết lạnh về sáng và đêm, có nơi trời rét. Dự kiến không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến Hà Nội trong nhiều ngày tới. Ảnh minh họa.



Cơ quan khí tượng thuỷ văn nhận định, hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 30/10. Trong khoảng thời gian này, thời tiết thuận lợi cho học tập, làm việc và các hoạt động ngoài trời, song biên độ nhiệt ngày - đêm lớn có thể gây cảm lạnh.

Người dân cần lưu ý giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ; chủ động sắp xếp trang phục phù hợp với thời tiết chênh lệch giữa ngày và đêm.

Sau ngày 30/10, cơ quan khí tượng thuỷ văn tiếp tục nhận định, từ ngày 31/10 đến 2/11, không khí lạnh liên tiếp tăng cường trở lại. Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét về đêm và sáng, lạnh về trưa và chiều.

Mùa đông miền Bắc rét đậm?

...

Dự báo trong các tháng chính đông miền Bắc năm 2025 - 2026 có nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ đến thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Mùa đông sẽ rét hơn so với các mùa đông những năm gần đây với các đợt rét đậm, rét hại từ nửa cuối tháng 12/2025 - 2/2026, cảnh báo có thể sẽ có mưa tuyết, băng giá.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ NN&MT) chia sẻ với báo Thanh Niên về diễn biến thời tiết mùa đông 2025 - 2026.

Theo số liệu quan trắc khí quyển và đại dương mới nhất, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển (SSTA) tại khu vực Nino3.4 - đại diện cho vùng trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương - trong các tháng gần đây lần lượt là: -0,1 độ C (tháng 7), -0,4 độ C (tháng 8) và -0,5 độ C (tháng 9). Diễn biến này cho thấy đến hết tháng 9, SSTA tại khu vực Nino3.4 đã giảm xuống ngưỡng -0,5 độ C, dự báo trong 3 tháng tới (từ tháng 11/2025 - 1/2026), SSTA có khả năng duy trì trong khoảng -0,5 đến -1 độ C khiến xác suất xuất hiện La Nina ở mức 60 - 75%, trong khi xác suất trạng thái trung tính chỉ ở mức 25 - 40%.

Đáng chú ý từ tháng 2 - 4/2026, SSTA được dự báo có xu hướng tăng dần, dao động trong khoảng -0,5 đến +0,5 độ C, tương ứng 55 - 65% khả năng trở lại trạng thái trung tính, 25 - 30% khả năng duy trì La Nina, và 5 - 20% khả năng chuyển sang El Nino. Như vậy, từ nay đến đầu năm 2026, điều kiện khí quyển - đại dương nhiều khả năng duy trì trạng thái La Nina yếu, sau đó chuyển dần về trung tính vào mùa xuân năm 2026.

Theo thống kê chuỗi ENSO nhiều năm, trong những năm La Nina, nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông tại Việt Nam thường thấp hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là ở miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Với kịch bản La Nina yếu đến trung bình nhiều khả năng duy trì trong các tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 như đã phân tích ở phần trên, các mô hình dự báo khí hậu hạn dài hiện nay cho thấy dự báo nhiệt độ ở miền Bắc trong các tháng chính đông (12/2025 và tháng 1 - 2/2026) ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so bình thường.

Rét đậm, rét hại ở miền Bắc tập trung trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025 - 2/2026, trong đó có khả năng xuất hiện các trị số nhiệt độ thấp hơn bình thường. Thời tiết rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn diễn ra chủ yếu trong khoảng thời gian nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn