Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiều nơi trời rét

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Thời tiết cả nước ngày thứ tư (22/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Miền Bắc trời rét.



Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP. Huế) nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; từ chiều ven biển từ Quảng Trị đến Tp. Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc từ trưa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ chiều ven biển TP. Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; phía Nam gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-29 độ. Phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Cập nhật về bão số 12, hồi 4h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10- 15km/h. Đến 4h ngày 23/10, bão ở trên vùng ven biển TP Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.



