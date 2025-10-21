Không khí lạnh làm bão suy yếu nhưng lại gây mưa rất lớn tại các tỉnh miền Trung

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia nhận định: "Trong ngày 23/10, bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, với sức gió khi vào bờ mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi".

Từ đêm 22 đến ngày 26/10, mưa lớn kéo dài. Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; trọng tâm là khu vực Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

"Mặc dù, bão suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa, lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10. Sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió Đông khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung Bộ. Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi", ông Lâm nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa bão, từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở mức 3.

"Người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3", ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

