Không đòi được 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Sáng 20/11, Công an phường Quảng Trị cho biết tại nhà người đàn ông ở đường Nguyễn Trãi, nhà chức trách đã tống đạt văn bản tố tụng trong việc điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Tại buổi tống đạt có đại diện Viện kiểm sát khu vực và sự chứng kiến của đại diện Ban cán sự khu phố.

Ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy trú tỉnh Quảng Trị, chuyển tiền theo giao dịch cá nhân trên điện thoại. Trong lúc thao thác, do lỗi mạng, chị Thủy đã chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

...

Sau khi biết chuyển nhầm, chị Thủy kiểm tra và xác định đã chuyển nhầm vào tài khoản của người đàn ông ở phường Quảng Trị.

Chị nhiều lần gọi điện, nhắn tin và gặp gỡ trực tiếp để xin tiền chuyển nhầm nhưng ông không hợp tác. Không lấy lại được tiền, chị tố giác đến công an.

Công an phường Quảng Trị đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress