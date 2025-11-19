Nữ nghi phạm làm giả hợp đồng đất, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 19-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện Lệnh khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Duyên trao đổi với chị Chu Thị Nhàn (SN 1988, trú tỉnh Phú Thọ) về việc cùng góp vốn mua bán đất.

Tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam nghi phạm Bùi Thị Duyên



Tin tưởng bạn, chị Nhàn chuyển 500 triệu đồng cho Duyên để hợp tác làm ăn.Tháng 7-2025, Duyên tìm mua một lô đất tại phường Điện Bàn với giá 500 triệu đồng và đã đặt cọc 180 triệu đồng.

Sau đó, Duyên làm giả hợp đồng mua bán lô đất này với nội dung giá 1 tỉ đồng, đặt cọc 500 triệu đồng và gửi cho chị Nhàn để tạo niềm tin. Khi vào Đà Nẵng xem đất, chị Nhàn tin tưởng và đồng ý mua.

...

Tuy nhiên, việc góp tiền mua đất không thành do hơn 300 triệu đồng chị Nhàn chuyển trước đó đã bị Duyên rút ra tiêu xài cá nhân, khiến Duyên mất khả năng thanh toán.

Nghi ngờ, chị Nhàn tìm hiểu và phát hiện giá trị lô đất không đúng như trong hợp đồng Duyên cung cấp nên gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố Đà Nẵng.

Sau khi giám định giấy tờ và hợp đồng mua bán, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hợp đồng là giả, đối tượng đã giả chữ ký chủ đất và nâng khống giá trị lô đất để chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt Duyên để phục vụ công tác điều tra

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động