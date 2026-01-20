Không có chuyện “Cán bộ Công an bị đâm tử vong” khi tham gia cưỡng chế đất

Tối 19/1, thông tin từ lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ việc tài khoản mạng xã hội Facebook có nickname “Trần Duy Tiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải thông tin về việc vào ngày 19/1, một cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk bị người dân dùng dao đâm tử vong trong khi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất là thông tin sai sự thật, hình ảnh được cắt ghép từ công nghệ AI.

Quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, đây là tin giả xuất phát từ tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” do Trần Duy Chiến (đối tượng phản động lưu vong ở Mỹ) đăng tải, hình ảnh trong bài viết sử dụng AI. Hiện có nhiều trang phản động, Fulro ngoài nước đăng tải lại nội dung này, chưa phát hiện ra tài khoản nào ở trong nước đăng tải, chia sẻ.

Hình ảnh được đối tượng cắt ghép từ cộng nghệ AI chia sẻ lên mạng xã hội.

...



Ngay sau khi nội dung này được đăng tải, đã có hơn 1.200 lượt bình luận với 90 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, qua xác minh hầu hết những tài khoản bình luận, chia sẻ này đều là tài khoản ảo, được lập ở nước ngoài. Trong đó, có nhiều tài khoản của nhóm phản động Fulro lưu vong lợi dụng chia sẻ, bình luận nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ chính quyền Việt Nam.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là thông tin sai sự thật, để bảo vệ bản thân và cộng đồng, mỗi cá nhân cần tỉnh táo, tiếp nhận thông tin từ các nguồn tin chính thống, cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ các luồng thông tin được tiếp cận để không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.



Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn