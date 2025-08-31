Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, một công dân ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt

Ngày 30-8, tin từ Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân H.V.Đ (SN 1971, ngụ xã Kỳ Anh) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Công dân H.V.Đ bị xử phạt 7.500.000 đồng theo quy định của pháp luật (Ảnh CAHT).



Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đồng thời tạo dư luận xấu trên không gian mạng.

Với vi phạm trên, công dân H.V.Đ bị xử phạt 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị xử lý, cá nhân này đã nhận thức rõ sai phạm, gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an xã Kỳ Anh khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, cắt ghép, xuyên tạc; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động