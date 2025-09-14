Khởi tố giám đốc và 4 cán bộ của Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nguyên

Ngày 13-9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tại tỉnh Đắk Lắk).

Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nguyên

Theo đó, ông Trần Văn Thành (Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) bị khởi tố để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Các bị can: Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (cùng là giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 15-8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp "Đưa hối lộ" từ VKSND tỉnh Đắk Lắk chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động